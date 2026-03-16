Nemcsak az órája csillogott az Oscar-gálán: beindultak a pletykák Zendaya és Tom Holland házasságáról

Egyre nagyobb a felhajtás Zendaya körül: a színésznő mit sem csillapított a kedélyeken, amikor a 2026-os Oscar-gálán az eljegyzési gyűrűje mellett egy másik ékszert is viselt.

Titokban összeházasodott volna Zendaya és Tom Holland?

Zendaya stylistja, Law Roach nemrég azt állította, a színésznő és Tom Holland titokban összeházasodott, de ezt a sztárpár egyik tagja sem erősítette meg. Most azonban Zendaya sokatmondó, gyűrűkkel teli ujjat villantott az Oscar-gálán, ami miatt újabb pletykák röppentek fel a feltételezett házasságról. Úgyhogy, annak ellenére, hogy a sztár fülbevalói és Rolex órája is gyémántokkal volt kirakva, a gyűrűi vitték a prímet.

Annyi biztos, hogy a szerelmesek 2024 végén eljegyezték egymást, de a házasságról egyelőre egyikük sem nyilatkozott.

A 2026-os Oscaron egyértelműen Zendaya vitte el a show-t, miután minden szempár rászegeződött a plusz egy gyűrű miatt. Nehéz is lett volna nem észrevenni, miután a színésznő Robert Pattinsonnal együtt állt színpadra, hogy átadják a díjakat.

Az Eufória sztárját egyébként már a párizsi divathéten is lefotózták egy vékony aranygyűrűvel a bal kezén.