Nemcsak az órája csillogott az Oscar-gálán: beindultak a pletykák Zendaya és Tom Holland házasságáról

Zendaya
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 10:20
OscarházasságkötésTom HollandOscar-gála
Titokban kötött házasság? Egyre nagyobb a csend a sztárpár körül, miközben Zendaya büszkén viselte a gyűrűit a 2026-os Oscar-gálán.

Egyre nagyobb a felhajtás Zendaya körül: a színésznő mit sem csillapított a kedélyeken, amikor a 2026-os Oscar-gálán az eljegyzési gyűrűje mellett egy másik ékszert is viselt.

Titokban összeházasodott volna Zendaya és Tom Holland?
Titokban összeházasodott volna Zendaya és Tom Holland? / Fotó: Claudia Albuquerque / Bestimage /  Northfoto

Titokban összeházasodott volna Zendaya és Tom Holland?

Zendaya stylistja, Law Roach nemrég azt állította, a színésznő és Tom Holland titokban összeházasodott, de ezt a sztárpár egyik tagja sem erősítette meg. Most azonban Zendaya sokatmondó, gyűrűkkel teli ujjat villantott az Oscar-gálán, ami miatt újabb pletykák röppentek fel a feltételezett házasságról. Úgyhogy, annak ellenére, hogy a sztár fülbevalói és Rolex órája is gyémántokkal volt kirakva, a gyűrűi vitték a prímet.

Annyi biztos, hogy a szerelmesek 2024 végén eljegyezték egymást, de a házasságról egyelőre egyikük sem nyilatkozott.
A 2026-os Oscaron egyértelműen Zendaya vitte el a show-t, miután minden szempár rászegeződött a plusz egy gyűrű miatt. Nehéz is lett volna nem észrevenni, miután a színésznő Robert Pattinsonnal együtt állt színpadra, hogy átadják a díjakat.

Az Eufória sztárját egyébként már a párizsi divathéten is lefotózták egy vékony aranygyűrűvel a bal kezén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu