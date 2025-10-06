Liptai Claudia pikáns emlékei: Kevés ruhában vagy anélkül

Új oldalát mutathatja meg a mozivásznon Liptai Claudia, akit jövőre a Hogyan tudnék élni nélküled? második részében láthatnak a nézők. A színésznő rendkívül örül, hogy ő kapta a szerepet, hatalmas élmény számára, hogy ismét mozifilmben szerepelhet.

Liptai Claudia okos, tehetséges és őszinte

Fotó: Bors

„Nyomokban tartalmazott a pályafutásom filmes szerepeket, így amikor most elhívtak a castingra és több hét után megkaptam a szerepet nagyon örültem!” - vallotta be a Sláger FM-en Liptai Claudia, aki ugyan korábban több filmben is szerepelt, kissé beskatulyázva érezte magát.

Ez volt Liptai Claudia első filmszerepe

„Az első filmszerepem Gryllus Dorkával közös filmben volt, ahogy egy gonosz szobalányt alakítottam, nem túl sok ruhában. Valahogy a legtöbb filmszerepemben kevés ruha volt rajtam vagy anélkül voltam látható. Így volt ez a Valami Amerikában is, ahol csak két jelenetem volt, de nagyon hálás vagyok Herendi Gábornak, aki továbbvitt a Magyar vándorba. Szerepeltem Kern András Gondolj rám! című filmében és néhány külföldi produkcióban is” – emlékezett vissza filmszerepeire a színésznő, aki egészen máshogy állt mostani szerepéhez.

„Megnéztem az első részt és bár tartottam tőle, hogy milyen élmény lesz, ez a film valami egészen más, mint az eddigiek. Persze egy színésznek mindig félelmetes egy ekkora vásznon viszontlátnia magát, hiszen az utolsó hajszálere is láthatóvá válik, de nagyon várom, hogy jövőre láthassam a második részt, amiben én is szerepelhetek” – áradozott a forgatásról és új filmszerepéről Liptai Claudia.

