„Hiányzol, Miki. Kimondhatatlanul” - Szívszorító: Szigligeti Ivett Dudás Miklósnak üzent

Január 5-én az egész országot megrázta a hír, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt a világbajnok kajakozó, Dudás Miklós, aki mindössze 34 éves volt, mikor megtalálták a holttestét. A halálával kapcsolatban máig rengeteg kérdés merül fel. Gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett máig nem tudta feldolgozni egykori kedvese elvesztését.

Szigligeti Ivett megható sorokkal üzent most a közösségi oldalán Dudás Miklósnak, akinek a síremlékét is megosztotta az Insta Storyjában.

Itt állok... és még mindig nem hiszem el. Beszélek Hozzád, csak már nem hallom a válaszod. Hiányzol, Miki. Kimondhatatlanul. Itt csend van... de bennem minden Rólad szól. Hiányzol. Minden nap. Mindennél jobban!

– írta Szigligeti Ivett.