"Minden olyan gyorsan történt" - A nyakát fájlalta a kilencéves kislány: nem sokkal később örökre elment

A napokban vesztette életét az a mindössze kilencéves, Sydneyben élő kislány, Hannah Teklic, akinek a halálát egy hirtelen agyvérzés okozta, miután a tragédia előtt néhány nappal fejfájásra és nyakfájásra panaszkodott. Édesanyja, Wasima ekkor azt hitte, a tüneteket talán csak az előző hétvégi bukfencezés és tornázás okozza, azonban sokkal súlyosabb dolog állt a háttérben. A kislány akkor fájdalomcsillapítót kapott, elaludt, majd nem sokkal később rohamot kapott. Mentőt hívtak hozzá és kórházba vitték, ám az életét ekkor már nem lehetett megmenteni.

Agyvérzés következtében hunyt el a kilencéves kislány / Fotó: GoFundMe

Agyvérzés következtében hunyt el a kilencéves kislány

Minden olyan gyorsan történt

- emlékezett vissza Wasima, kiemelve, Hannah a kórházban sürgősségi műtéten esett át, melynek során egy orvosi dréncsövet helyeztek az agyába, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot, majd még aznap, május 7-én átszállították a Sydney-i Gyermekkórház intenzív osztályára. Édesapja, Ivan elmondása szerint azonban Hannah ekkor már nem reagált semmire, majd a vizsgálatok később megerősítették, hogy beállt nála az agyhalál.

Még ha a mentő hamarabb is kiérkezik, szerintem az sem segített volna, mert az agya azonnal súlyosan károsodott, és tudtuk, hogy nincs remény a felépülésre. Folyamatosan magamhoz öleltem, sírtam, próbáltam megszorítani a kezét, de nem reagált: már nem volt velünk

- tette hozzá az édesapa.

Hannah szülei ekkor azt kérték az orvosoktól, hogy a lányuk a létfenntartó gépeken maradhasson május 11-ig, hogy még együtt tölthessenek egy utolsó anyák napját: Ausztráliában ugyanis május második vasárnapján ünneplik az édesanyákat. A kislány halálát jelen állás szerint egy arteriovenózus malformáció (AVM), egy veleszületett érrendszeri rendellenesség okozta, amely szabálytalan kapcsolódást hoz létre a szervek vénái és artériái között.

Teljesen egészséges és fitt volt, semmilyen betegsége nem volt, még az előző nap is iskolába ment. Ez az egészben a legmegdöbbentőbb. Nem ezt érdemelte, annyira fiatal volt még

- idézte a gyászoló szülőket a People.