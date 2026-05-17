"Minden olyan gyorsan történt" - A nyakát fájlalta a kilencéves kislány: nem sokkal később örökre elment

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 14:30
A gyermek sürgősségi műtéten esett át, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A napokban vesztette életét az a mindössze kilencéves, Sydneyben élő kislány, Hannah Teklic, akinek a halálát egy hirtelen agyvérzés okozta, miután a tragédia előtt néhány nappal fejfájásra és nyakfájásra panaszkodott. Édesanyja, Wasima ekkor azt hitte, a tüneteket talán csak az előző hétvégi bukfencezés és tornázás okozza, azonban sokkal súlyosabb dolog állt a háttérben. A kislány akkor fájdalomcsillapítót kapott, elaludt, majd nem sokkal később rohamot kapott. Mentőt hívtak hozzá és kórházba vitték, ám az életét ekkor már nem lehetett megmenteni.

Agyvérzés következtében hunyt el a kilencéves kislány / Fotó: GoFundMe

Minden olyan gyorsan történt 

- emlékezett vissza Wasima, kiemelve, Hannah a kórházban sürgősségi műtéten esett át, melynek során egy orvosi dréncsövet helyeztek az agyába, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot, majd még aznap, május 7-én átszállították a Sydney-i Gyermekkórház intenzív osztályára. Édesapja, Ivan elmondása szerint azonban Hannah ekkor már nem reagált semmire, majd a vizsgálatok később megerősítették, hogy beállt nála az agyhalál

Még ha a mentő hamarabb is kiérkezik, szerintem az sem segített volna, mert az agya azonnal súlyosan károsodott, és tudtuk, hogy nincs remény a felépülésre. Folyamatosan magamhoz öleltem, sírtam, próbáltam megszorítani a kezét, de nem reagált: már nem volt velünk

- tette hozzá az édesapa.

Hannah szülei ekkor azt kérték az orvosoktól, hogy a lányuk a létfenntartó gépeken maradhasson május 11-ig, hogy még együtt tölthessenek egy utolsó anyák napját: Ausztráliában ugyanis május második vasárnapján ünneplik az édesanyákat. A kislány halálát jelen állás szerint egy arteriovenózus malformáció (AVM), egy veleszületett érrendszeri rendellenesség okozta, amely szabálytalan kapcsolódást hoz létre a szervek vénái és artériái között.

Teljesen egészséges és fitt volt, semmilyen betegsége nem volt, még az előző nap is iskolába ment. Ez az egészben a legmegdöbbentőbb. Nem ezt érdemelte, annyira fiatal volt még

 - idézte a gyászoló szülőket a People

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
