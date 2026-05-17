Harmincévesen is a csúcson: Felrobbantotta a színpadot a Bon-Bon!

Szolnoki Péter és Török Tamás, azaz a Bon-Bon közösen ünnepeltek a rajongókkal, mert szerintük egy születésnap sem az igazi egyedül. Nem is maradtak magukra: a csordultig telt Aréna az első perctől együtt lélegzett és énekelt az ünnepeltekkel a kerek évfordulón.

A Bon-Bon 30. jubileumi koncertje nagyot szólt

Az este felvezetése rendkívül különlegesre sikerült, hiszen az előzenekarként fellépő Otuz formációban Szolnoki Péter gyermekei zenélnek, így a tehetséges utánpótlás is bemutatkozhatott a monumentális színpadon. Őket követte az ünnepelt duó, akiket egy zseniális zenészekből álló, fúvósokkal kiegészült nagycsapat kísért. Szentmihályi Gábor, Kozma Tamás, Németh Miklós, Demkó Gergő, Tulkán Péter, Zsemlye Sándor és Schneider Szilveszter közreműködésével a Bon-Bon slágerei teljes élő fegyverzetben, elképesztő energiával szólaltak meg.

A jubileumi koncert fényét hazai zenei legendák is emelték. Színpadra lépett az ezerarcú Auth Csilla, a 90-es és 2000-es évek hazai popzenéjének másik ikonikus alakja, valamint Ganxsta Zolee is, aki a tőle megszokott dögös, vagány energiát hozta a buliba. A csúcspontok egyikét a Horváth Charlie-val közös produkció jelentette, akivel a zenekar tagjait már évtizedes múltra visszatekintő szakmai barátság köti össze.

