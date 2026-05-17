Anyák napján halt meg rákban a fia, de ami éveken át ezután történt, arra nincsenek szavak

Gonosz és igazságtalan forgatókönyvet írt a sors a Sabulsky családnak. A mindössze 13 éves Seannál – akit a szerettei csak Buddy-nak hívtak – a csontrák egy rendkívül ritka és agresszív fajtáját diagnosztizálták. A kisfiú éveken át hősiesen küzdött, miközben nem magát sajnálta: végig az járt a fejében, hogy mások arcára csaljon mosolyt. A teste végül feladta a harcot, és pont anyák napján halt meg. A tragédia óta eltelt években azonban valami egészen elképesztő dolog történik ezen a gyászos évfordulón.
Sean halála akkora űrt hagyott maga után, amit semmi sem tud betölteni. A gyászoló anya számára az anyák napja egyet jelent a pokollal, ám a fia gyerekkori barátai megfogadták: nem hagyják magára az asszonyt a fájdalmában. Idén is felejthetetlen meglepetést szereztek neki.
Amikor anyu hazaért a boltból, a fiúk mind ott gubóztak a nappaliban, és várták őt. Amint meglátta őket, azonnal sírva fakadt, sokkot kapott a látványuktól
– emlékezett vissza a drámai pillanatra Sean nővére, Taylor Church.
A srácok nem kötelezettségből mennek, hanem azért, mert Sean egy életre megváltoztatta őket. Amikor ott vannak, a szeretetük elviselhetőbbé teszi a pusztító gyászt.
A család szerint Sean és a barátai – akikkel még az általános iskolai sportcsapatokban fűzték szorosra a köteléket – nemcsak haverok voltak, hanem valódi testvérek. Ez a hűség Sean utolsó napjaiban is megmutatkozott, amikor a ház megtelt a búcsúzni akaró fiatalokkal.
A testvérünknek olyan személyisége volt, ami bevilágított egy egész szobát. Hihetetlenül vicces volt, társasági ember, aki bárkit meg tudott nevettetni, még a legpocsékabb napokon is. Elképesztően erős ember volt, aki soha nem adta fel. Nemcsak a kisöcsénk volt, hanem a legjobb barátunk is
– mesélte Taylor a People magazinnak, hozzátéve, hogy Sean még a születésnapjain sem kért ajándékokat, inkább adománygyűjtést szervezett a gyermekkórház rákos betegeinek.
Bár az idő múlik, és mindenki éli tovább az életét, Sean emléke egy pillanatra sem halványul el. A barátok folyamatosan látogatják a családot, és gondoskodnak arról, hogy az édesanya érezze: a fia öröksége él.
A fiam barátai megmutatták, milyen az igazi szeretet és barátság a veszteség után. Az, hogy még mindig tisztelik őt, ellenőrzik, hogy hogy vagyunk, és gondoskodnak arról, hogy anyukám érezze a törődést, többet jelent annál, mint amit valaha el tudnék mondani
– zárta szavait könnyeivel küszködve a testvér.
