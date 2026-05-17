Anyák napján halt meg rákban a fia, de ami éveken át ezután történt, arra nincsenek szavak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 14:00
A legszebb ünnep vált egy édesanya rémálmává, amikor 17 éves fia anyák napján meghalt. Sean csontrákos volt, a gyász azóta is emészti a családot. Az elhunyt tini barátai azonban minden évben olyat tesznek ezen a napon, amitől a gyászoló anya azonnal zokogásban tör ki.
Gonosz és igazságtalan forgatókönyvet írt a sors a Sabulsky családnak. A mindössze 13 éves Seannál – akit a szerettei csak Buddy-nak hívtak – a csontrák egy rendkívül ritka és agresszív fajtáját diagnosztizálták. A kisfiú éveken át hősiesen küzdött, miközben nem magát sajnálta: végig az járt a fejében, hogy mások arcára csaljon mosolyt. A teste végül feladta a harcot, és pont anyák napján halt meg. A tragédia óta eltelt években azonban valami egészen elképesztő dolog történik ezen a gyászos évfordulón.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A csontrák sem téphette szét a barátságot: sokkolták az anyát

Sean halála akkora űrt hagyott maga után, amit semmi sem tud betölteni. A gyászoló anya számára az anyák napja egyet jelent a pokollal, ám a fia gyerekkori barátai megfogadták: nem hagyják magára az asszonyt a fájdalmában. Idén is felejthetetlen meglepetést szereztek neki.

Amikor anyu hazaért a boltból, a fiúk mind ott gubóztak a nappaliban, és várták őt. Amint meglátta őket, azonnal sírva fakadt, sokkot kapott a látványuktól

– emlékezett vissza a drámai pillanatra Sean nővére, Taylor Church.

A srácok nem kötelezettségből mennek, hanem azért, mert Sean egy életre megváltoztatta őket. Amikor ott vannak, a szeretetük elviselhetőbbé teszi a pusztító gyászt.

„Olyan személyisége volt, ami bevilágított egy egész szobát”

A család szerint Sean és a barátai – akikkel még az általános iskolai sportcsapatokban fűzték szorosra a köteléket – nemcsak haverok voltak, hanem valódi testvérek. Ez a hűség Sean utolsó napjaiban is megmutatkozott, amikor a ház megtelt a búcsúzni akaró fiatalokkal.

A testvérünknek olyan személyisége volt, ami bevilágított egy egész szobát. Hihetetlenül vicces volt, társasági ember, aki bárkit meg tudott nevettetni, még a legpocsékabb napokon is. Elképesztően erős ember volt, aki soha nem adta fel. Nemcsak a kisöcsénk volt, hanem a legjobb barátunk is

– mesélte Taylor a People magazinnak, hozzátéve, hogy Sean még a születésnapjain sem kért ajándékokat, inkább adománygyűjtést szervezett a gyermekkórház rákos betegeinek.

A síron túlról is vigyáznak a családra

Bár az idő múlik, és mindenki éli tovább az életét, Sean emléke egy pillanatra sem halványul el. A barátok folyamatosan látogatják a családot, és gondoskodnak arról, hogy az édesanya érezze: a fia öröksége él.

A fiam barátai megmutatták, milyen az igazi szeretet és barátság a veszteség után. Az, hogy még mindig tisztelik őt, ellenőrzik, hogy hogy vagyunk, és gondoskodnak arról, hogy anyukám érezze a törődést, többet jelent annál, mint amit valaha el tudnék mondani

– zárta szavait könnyeivel küszködve a testvér.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
