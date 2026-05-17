Anyák napján halt meg rákban a fia, de ami éveken át ezután történt, arra nincsenek szavak

Gonosz és igazságtalan forgatókönyvet írt a sors a Sabulsky családnak. A mindössze 13 éves Seannál – akit a szerettei csak Buddy-nak hívtak – a csontrák egy rendkívül ritka és agresszív fajtáját diagnosztizálták. A kisfiú éveken át hősiesen küzdött, miközben nem magát sajnálta: végig az járt a fejében, hogy mások arcára csaljon mosolyt. A teste végül feladta a harcot, és pont anyák napján halt meg. A tragédia óta eltelt években azonban valami egészen elképesztő dolog történik ezen a gyászos évfordulón.

A gyilkos csontrák sem tudta elszakítani a barátokat: a srácok azóta is minden évben támogatják az édesanyát Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A csontrák sem téphette szét a barátságot: sokkolták az anyát

Sean halála akkora űrt hagyott maga után, amit semmi sem tud betölteni. A gyászoló anya számára az anyák napja egyet jelent a pokollal, ám a fia gyerekkori barátai megfogadták: nem hagyják magára az asszonyt a fájdalmában. Idén is felejthetetlen meglepetést szereztek neki.

Amikor anyu hazaért a boltból, a fiúk mind ott gubóztak a nappaliban, és várták őt. Amint meglátta őket, azonnal sírva fakadt, sokkot kapott a látványuktól

– emlékezett vissza a drámai pillanatra Sean nővére, Taylor Church.

A srácok nem kötelezettségből mennek, hanem azért, mert Sean egy életre megváltoztatta őket. Amikor ott vannak, a szeretetük elviselhetőbbé teszi a pusztító gyászt.

„Olyan személyisége volt, ami bevilágított egy egész szobát”

A család szerint Sean és a barátai – akikkel még az általános iskolai sportcsapatokban fűzték szorosra a köteléket – nemcsak haverok voltak, hanem valódi testvérek. Ez a hűség Sean utolsó napjaiban is megmutatkozott, amikor a ház megtelt a búcsúzni akaró fiatalokkal.

A testvérünknek olyan személyisége volt, ami bevilágított egy egész szobát. Hihetetlenül vicces volt, társasági ember, aki bárkit meg tudott nevettetni, még a legpocsékabb napokon is. Elképesztően erős ember volt, aki soha nem adta fel. Nemcsak a kisöcsénk volt, hanem a legjobb barátunk is

– mesélte Taylor a People magazinnak, hozzátéve, hogy Sean még a születésnapjain sem kért ajándékokat, inkább adománygyűjtést szervezett a gyermekkórház rákos betegeinek.