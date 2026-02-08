„Akkor se felejtsd el, hogy voltam” – Szívszorító fotóval jelentkezett Dudás Miki özvegye

Január 30-án, egy borús és hideg pénteki napon vettek végső búcsút a mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Mikitől, akinek halálával kapcsolatban a rendőrség továbbra is nyomoz. A sportolót szeretett édesapja és nagyapja mellé temették, a búcsúztatót a család kérésére a sajtó kizárásával tartották.

Dudás Miki január 5-én hunyt el

(Fotó: TV2)

Annyi tudható Dudás Miki halála kapcsán, hogy a világbajnok kajakost 2026. január 5-én találták holtan Pestszentlőrincen, második emeleti lakásában. Addigra már sajnos sok jel utalt arra, hogy valami nagy baj történhetett, Dudás Miki ugyanis napok óta nem volt elérhető, ezért gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett személyesen ment a helyszínre, ahol borzalmas látvány tárult a szeme elé. A rendőrség először közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet, ám a boncolás óta halált okozó testi sértés gyanúja miatt folyik vizsgálat. Azóta tanúkat hallgatnak ki és most egy különösen nyugtalanító információ került elő.

Dudás Miki halála: A mai napig rejtélyesek a körülmények

Egy férfi, aki a XVIII. kerületi társasházban dolgozott, ahol Dudás Miki is lakott, azt állítja, hogy két nappal a sportoló halála előtt sérülten, vérző fejjel látta őt. Amikor rákérdezett, mi történt, az olimpikon állítólag csak annyit mondott, hogy elesett, majd bezárta maga mögött a lakás ajtaját. Az biztos, hogy a rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Szigligeti Ivett szívszorító üzenetet küldött Dudás Mikinek

A kétgyermekes anyuka közkedvelt influenszer, ám a tragédia óta szinte alig van jelen a közösségi médiában, ami persze teljesen érthető. Bár kapcsolatuk viharos volt, sokszor nem lehetett tudni, hogy épp egy párt alkotnak-e vagy sem, szerelmüket még a nehéz időszakokban sem lehetett megkérdőjelezni.

Két gyermekük örökké összeköti Dudás Mikit és Szigligeti Ivettet

(Fotó: Mediaworks)

Ivett február 7-én este egy szívszorító idézetet tett közzé az Instagramon, egy közös, fekete-fehér fotó kíséretében.

A sorok Gázer Éva, A kép hallgat című verséből származnak.

„A kép hallgat, az emlék mesél,

Emlék nélkül e kép semmit sem ér.

Ha e kép gyűrött lesz, s kopott,

Akkor se felejtsd el, hogy

Voltam, s talán vagyok”