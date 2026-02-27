Kitálalt az asztrológus: ezért vállalhatta el Stohl András a szerelmi realityt

Miért mond igent egy elismert színművész egy országos szerelmi realityre, ráadásul nem sokkal a válása után? A kérdés sokakban felmerült Stohl András kapcsán. Volt, aki bátorságnak tartotta, mások szerint merész húzás volt. Most azonban egy asztrológus alaposan górcső alá vette a színész radix képletét és egészen érdekes következtetésekre jutott. Ezért vállalhatta el A Nagy Ő szerepét.

A Nagy Ő 2026-os szerepre Stohl Andárs vállalkozott (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő szerepét ezért vállalhatta el

Stohl András 1967. február 23-án született Budapesten, és mivel a pontos születési ideje is ismert, így valóban részletes asztrológiai elemzés készülhetett róla, – ami ebben az esetben kifejezetten fontos. Az asztrológus szerint képletének egyik legerősebb motívuma a szereplési vágy és a csillogás iránti igény. Olyan személyiség, aki szeret hatni másokra, és szüksége is van az elismerésre. Nem feltétlenül hiúságból, inkább azért, mert ebből merít lelki energiát.

Nem tudja könnyen elrejteni az érzéseit, ami a hivatásában kifejezetten előny. Már pusztán a megjelenésével is hatást gyakorol másokra, és erre szüksége is van. Nem hiúságból, hanem mert ebből töltődik. Ugyanakkor fontos tanulási feladat lehet számára, hogy az önértékelése ne kizárólag a külső visszajelzésektől függjön

– fogalmaz a szakértő részletekbe menően.

Stohl András válása után nem sokkal vett részt a Nagy Ő műsorában (Fotó: TV2)

Mire van ítélve Stohl András?

Az asztrológus szerint „András sikerre van ítélve”. Erős benne a dominancia, és ha valamibe beleáll, azt teljes lényével teszi. A Skorpió Mars hatalmas kitartást és szenvedélyt ad neki, nem aprózza el az energiáit. „A Skorpió Marsa adja neki a szenvedélyes színpadi jelenlétet. András nem aprózza el az energiáját: ha valamibe beleáll, azt teljes lényével teszi. Erős benne a belső tűz, a belső motor” – áll Latina asztrológia elemzésében. Ez a belső hajtóerő az, ami a színpadon és a képernyőn is működteti.

A kreativitás szintén hangsúlyos a képletében. A Neptunusz művészi hajlamot és gazdag fantáziát jelez, míg a Halak Merkúr segíti abban, hogy érzelmileg árnyalt, hiteles karaktereket formáljon meg. Könnyedén belehelyezkedik mások érzéseibe, képes más valóságokat teremteni, ami egy színész számára valóban aranyat ér.