Különleges vendég: nem hiszed el, kit szúrtunk ki A Nagy Duett nézői közt!

A Nagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 19:20
Bachelor – A Nagy Ő
Még el sem kezdődött a verseny, máris szolgáltat izgalmakat A Nagy Duett!

Azt az elmúlt hetek híradásaiból már jó előre lehetett tudni, hogy A Nagy Duett 2026-os évadának első adását egy sztárvendég is erősíti majd a Betty, a csúnya lány sztárja, Ana María Orozco személyében, azonban a stúdióban lévő kollégáink mást is kiszúrtak, méghozzá a nézőtéren! A Zsűritag Stohl Andrást ugyanis A Nagy Ő műsor győztese, Kriszta is elkísérte.

Stohl András Nagy Ő Krisztával kézen fogva érkezett A Nagy Duett forgatására
Különleges vendég A Nagy Duettben: Nagy Ő Kriszta együtt maradt Stohl Andrással?

A párkereső műsorok kapcsán mindenki arra kíváncsi – persze amellett, hogy ki nyeri meg a műsort –, hogy vajon az egymásra találó párok meddig maradnak együtt azt követően, hogy már nem forog a kamera. Köztudott, hogy noha a műsor utolsó része pénteken került adásba, maga a forgatás már korábban lezaljott, így az, hogy András most magával hozta műsorbeli választottját az énekes verseny első élő adására, arra utal, hogy jól alakulnak a dolgok kettejük közt.

A Nagy Ő 2026-os évadának győztese kísérte el a zsűritagot

 

