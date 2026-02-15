Különleges vendég: nem hiszed el, kit szúrtunk ki A Nagy Duett nézői közt!

Azt az elmúlt hetek híradásaiból már jó előre lehetett tudni, hogy A Nagy Duett 2026-os évadának első adását egy sztárvendég is erősíti majd a Betty, a csúnya lány sztárja, Ana María Orozco személyében, azonban a stúdióban lévő kollégáink mást is kiszúrtak, méghozzá a nézőtéren! A Zsűritag Stohl Andrást ugyanis A Nagy Ő műsor győztese, Kriszta is elkísérte.

Különleges vendég A Nagy Duettben: Nagy Ő Kriszta együtt maradt Stohl Andrással?

A párkereső műsorok kapcsán mindenki arra kíváncsi – persze amellett, hogy ki nyeri meg a műsort –, hogy vajon az egymásra találó párok meddig maradnak együtt azt követően, hogy már nem forog a kamera. Köztudott, hogy noha a műsor utolsó része pénteken került adásba, maga a forgatás már korábban lezaljott, így az, hogy András most magával hozta műsorbeli választottját az énekes verseny első élő adására, arra utal, hogy jól alakulnak a dolgok kettejük közt.