Nem a kor számít: Kiss Kriszta lett A Nagy Ő legszexibb nője

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 18:50
Az elmúlt hónap egyértelműen Stohl Andrásról és az érte versengő hölgyekről szólt a tévénézők körében. A Nagy ő olyan mértékben mozgatta meg a közönség fantáziáját, hogy a közösségi médiában külön fórumok alakultak ki, ahol a nézők kibeszélték a szereplőket és az eseményeket.
Ha volt téma, ami az elmúlt időszakban összekötötte a tévénézőket az egyértelműen A Nagy Ő volt. Stohl András szerelmi kalandja a képernyőről átköltözött a közösségi médiába is, ahol a nézők kíméletlen őszinteséggel elemezték, kinek szurkolnak, és melyik hölgy lenne méltó az utolsó rózsára.

Nagy Ő utolsó rózsáját Kiss Kriszta kapta.
Nagy Ő Kriszta 48 éves üzletfejlesztési menedzser nyerte el Stohl András szívét 
(Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő legszexibb hölgye 

A női nézők mellett a férfi közönség is aktívan véleményt formált: sokan nyíltan vállalták, melyik versenyzőt tartják a legszimpatikusabbnak, sőt azt is, hogy kit tudnának elképzelni saját maguk mellett. A hölgykoszorú rendkívül sokszínű volt, fiatalabb és érettebb nők egyaránt megjelentek, de különösen hangsúlyossá váltak a 40 év feletti versenyzők. Ez önmagában is cáfolta azt a berögzült sztereotípiát, miszerint egy nő negyven felett háttérbe szorulna.

A döntőben végül Kiss Kriszta kapta az utolsó rózsát, ami sokak számára örömteli, másoknak meglepő fordulat volt. A Bors olvasói körében végzett szavazás azonban egyértelmű eredményt hozott: Krisztát a válaszadók 63 százaléka választotta a műsor legszexibb nőjének. A csinos üzletfejlesztési menedzsert kérdeztük arról, mit gondol a szavazás végeredményéről.

Nagyon-nagyon jól érintett. Ha röviden akarom mondani, ez egy szuper érzés, és tényleg feltölt

 – mesélte Kriszta a hirtelen jött népszerűségről a Borsnak. Hozzátette, rengeteg visszajelzést kapott: „Persze nem csak pozitív kommentek vannak, de amíg jön egy negatív, addig jön huszonöt pozitív. Ezek sokkal értékesebbek számomra.”

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_080
Kiss Kriszta és Stohl András nem sietnek, kiélvezik az ismerkedést és randizást (Fotó: Máté Krisztián)

40 felett is van élet 

A magabiztos nő korával kapcsolatban is őszintén fogalmazott

„Engem nem foglalkoztat különösebben az életkorom. Elfogadom magam. Smink nélküli videókat is kiteszek, FaceApp nélkül. Ismerem magam kívül-belül, és ha valamin változtatni akarok, azt én teszem meg” – valotta be lapunknak kritikusan Kriszta. 

A Nagy Ő legszexibb nője szerint a műsor egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy önazonos tudott maradni. „Jó volt látni magam. Láttam azt is, min kellene változtatni, de soha nem bántam meg a döntéseimet. Magamat adtam, és ezt vállalom.”

Kriszta számára sokat adott A Nagy Ő műsora (Fotó: TV2)

Stohllal nem sietnek, nincs rajtuk nyomás

A Stohl Andrással való kapcsolatukról elmondta: nem sietnek, nincs rajtuk nyomás

„Nem kell semmit erőltetni. Hagyjuk, hogy természetesen alakuljon minden.” A nézők számára Kriszta és a kisugárzása egyértelmű üzenetet hordoz: hitelességgel, önelfogadással és belső erővel bármikor lehet főszereplővé válni – kortól függetlenül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
