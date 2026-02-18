Nem a kor számít: Kiss Kriszta lett A Nagy Ő legszexibb nője

Ha volt téma, ami az elmúlt időszakban összekötötte a tévénézőket az egyértelműen A Nagy Ő volt. Stohl András szerelmi kalandja a képernyőről átköltözött a közösségi médiába is, ahol a nézők kíméletlen őszinteséggel elemezték, kinek szurkolnak, és melyik hölgy lenne méltó az utolsó rózsára.

Nagy Ő Kriszta 48 éves üzletfejlesztési menedzser nyerte el Stohl András szívét

(Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő legszexibb hölgye

A női nézők mellett a férfi közönség is aktívan véleményt formált: sokan nyíltan vállalták, melyik versenyzőt tartják a legszimpatikusabbnak, sőt azt is, hogy kit tudnának elképzelni saját maguk mellett. A hölgykoszorú rendkívül sokszínű volt, fiatalabb és érettebb nők egyaránt megjelentek, de különösen hangsúlyossá váltak a 40 év feletti versenyzők. Ez önmagában is cáfolta azt a berögzült sztereotípiát, miszerint egy nő negyven felett háttérbe szorulna.

A döntőben végül Kiss Kriszta kapta az utolsó rózsát, ami sokak számára örömteli, másoknak meglepő fordulat volt. A Bors olvasói körében végzett szavazás azonban egyértelmű eredményt hozott: Krisztát a válaszadók 63 százaléka választotta a műsor legszexibb nőjének. A csinos üzletfejlesztési menedzsert kérdeztük arról, mit gondol a szavazás végeredményéről.

Nagyon-nagyon jól érintett. Ha röviden akarom mondani, ez egy szuper érzés, és tényleg feltölt

– mesélte Kriszta a hirtelen jött népszerűségről a Borsnak. Hozzátette, rengeteg visszajelzést kapott: „Persze nem csak pozitív kommentek vannak, de amíg jön egy negatív, addig jön huszonöt pozitív. Ezek sokkal értékesebbek számomra.”

Kiss Kriszta és Stohl András nem sietnek, kiélvezik az ismerkedést és randizást (Fotó: Máté Krisztián)

40 felett is van élet

A magabiztos nő korával kapcsolatban is őszintén fogalmazott.

„Engem nem foglalkoztat különösebben az életkorom. Elfogadom magam. Smink nélküli videókat is kiteszek, FaceApp nélkül. Ismerem magam kívül-belül, és ha valamin változtatni akarok, azt én teszem meg” – valotta be lapunknak kritikusan Kriszta.

A Nagy Ő legszexibb nője szerint a műsor egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy önazonos tudott maradni. „Jó volt látni magam. Láttam azt is, min kellene változtatni, de soha nem bántam meg a döntéseimet. Magamat adtam, és ezt vállalom.”