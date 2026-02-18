Nem a kor számít: Kiss Kriszta lett A Nagy Ő legszexibb nője

Ha volt téma, ami az elmúlt időszakban összekötötte a tévénézőket az egyértelműen A Nagy Ő volt. Stohl András szerelmi kalandja a képernyőről átköltözött a közösségi médiába is, ahol a nézők kíméletlen őszinteséggel elemezték, kinek szurkolnak, és melyik hölgy lenne méltó az utolsó rózsára.
A női nézők mellett a férfi közönség is aktívan véleményt formált: sokan nyíltan vállalták, melyik versenyzőt tartják a legszimpatikusabbnak, sőt azt is, hogy kit tudnának elképzelni saját maguk mellett. A hölgykoszorú rendkívül sokszínű volt, fiatalabb és érettebb nők egyaránt megjelentek, de különösen hangsúlyossá váltak a 40 év feletti versenyzők. Ez önmagában is cáfolta azt a berögzült sztereotípiát, miszerint egy nő negyven felett háttérbe szorulna.
A döntőben végül Kiss Kriszta kapta az utolsó rózsát, ami sokak számára örömteli, másoknak meglepő fordulat volt. A Bors olvasói körében végzett szavazás azonban egyértelmű eredményt hozott: Krisztát a válaszadók 63 százaléka választotta a műsor legszexibb nőjének. A csinos üzletfejlesztési menedzsert kérdeztük arról, mit gondol a szavazás végeredményéről.
Nagyon-nagyon jól érintett. Ha röviden akarom mondani, ez egy szuper érzés, és tényleg feltölt
– mesélte Kriszta a hirtelen jött népszerűségről a Borsnak. Hozzátette, rengeteg visszajelzést kapott: „Persze nem csak pozitív kommentek vannak, de amíg jön egy negatív, addig jön huszonöt pozitív. Ezek sokkal értékesebbek számomra.”
A magabiztos nő korával kapcsolatban is őszintén fogalmazott.
„Engem nem foglalkoztat különösebben az életkorom. Elfogadom magam. Smink nélküli videókat is kiteszek, FaceApp nélkül. Ismerem magam kívül-belül, és ha valamin változtatni akarok, azt én teszem meg” – valotta be lapunknak kritikusan Kriszta.
A Nagy Ő legszexibb nője szerint a műsor egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy önazonos tudott maradni. „Jó volt látni magam. Láttam azt is, min kellene változtatni, de soha nem bántam meg a döntéseimet. Magamat adtam, és ezt vállalom.”
A Stohl Andrással való kapcsolatukról elmondta: nem sietnek, nincs rajtuk nyomás.
„Nem kell semmit erőltetni. Hagyjuk, hogy természetesen alakuljon minden.” A nézők számára Kriszta és a kisugárzása egyértelmű üzenetet hordoz: hitelességgel, önelfogadással és belső erővel bármikor lehet főszereplővé válni – kortól függetlenül.
