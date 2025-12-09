Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy év alatt sokat kaptunk az élettől” - Stana Alexandra megmutatta szerelmét, így ünneplik az évfordulót

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 11:06
szerelemévforduló
Stana Alexandra már 1 éve van együtt a kedvesével.

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra nem igazán szokta kiteregetni a magánéletét, sőt, mikor hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy újra szerelmes, akkor is elmondta, hogy ő nem fog haknizni a szerelmi életével, ráadásul a párja sem szeretne szerepelni – most mégis kivételt tett egy különleges esemény miatt.

293A9990
Stana Alexandra / Fotó: Szabolcs László

Stana Alexandra egy egészen megható poszt formájában osztotta meg követőivel, hogy szerelmével az első évfordulójukat ünneplik, és nagyon örülne neki, ha még sok-sok ilyen lenne – ezek alapján nagyon boldog a híresség, könnyen lehet, hogy megtalálta az igazit.

❤️Egy év alatt sokat kaptunk az élettől. Mélységeket és magasságokat, de együtt ülünk a hullámvasúton és ennél több nem is kell!🙏 Még száz legyen!❤️🎄

– írta a poszthoz Stana Alexandra.

Rengeteg kommentelő gratulált a gyönyörű párnak, sokan írták, hogy remélik, hogy még hosszú ideig legalább olyan boldogok lesznek, mint most – itt lehet megtekinteni Stana Alexandra szerelmes képét, amin a pasija mellett a kutyusa is feltűnik:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu