„Egy év alatt sokat kaptunk az élettől” - Stana Alexandra megmutatta szerelmét, így ünneplik az évfordulót

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra nem igazán szokta kiteregetni a magánéletét, sőt, mikor hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy újra szerelmes, akkor is elmondta, hogy ő nem fog haknizni a szerelmi életével, ráadásul a párja sem szeretne szerepelni – most mégis kivételt tett egy különleges esemény miatt.

Stana Alexandra / Fotó: Szabolcs László

Stana Alexandra egy egészen megható poszt formájában osztotta meg követőivel, hogy szerelmével az első évfordulójukat ünneplik, és nagyon örülne neki, ha még sok-sok ilyen lenne – ezek alapján nagyon boldog a híresség, könnyen lehet, hogy megtalálta az igazit.

❤️Egy év alatt sokat kaptunk az élettől. Mélységeket és magasságokat, de együtt ülünk a hullámvasúton és ennél több nem is kell!🙏 Még száz legyen!❤️🎄

– írta a poszthoz Stana Alexandra.

Rengeteg kommentelő gratulált a gyönyörű párnak, sokan írták, hogy remélik, hogy még hosszú ideig legalább olyan boldogok lesznek, mint most – itt lehet megtekinteni Stana Alexandra szerelmes képét, amin a pasija mellett a kutyusa is feltűnik: