Serleg Albert végre megtörte a csendet: "Ha feljönnek a régi dolgok, depressziós leszek!"

Serleg Albert neve az elmúlt években leginkább Opitz Barbi mellett került a címlapokra, a fiatal férfi azonban most végleg le akarja vetkőzni az ex szerepét. A közösségi médiában már komoly követőtábort épített ki, a TikTokon rengetegen figyelik, most pedig úgy döntött, hogy belevág abba, amiről gyerekkora óta álmodik. A zene felé fordul, és nem finomkodik, saját történeteit, fájdalmait és megélt élményeit viszi színpadra.

Serleg Albert Nemazalány lehetséges partnereként került a hírekbe legutóbb, azonban most zenei karrierjével szeretne a középpontba kerülni (Fotó: Serleg Albert / Instagram)

Serleg Albert barátnője mindig érdekli a követőit

Serleg Albert őszintén beszélt arról, mennyire zavarta, hogy hosszú ideig nem a saját teljesítménye miatt szerepelt a hírekben, hanem másokhoz kötötték a nevét.

Még most is, amikor írnak rólam, legtöbbször nem a saját nevemen hivatkoznak rám, hanem hogy valakinek az exe vagyok, ezen szeretnék változtatni. Szeretném, hogy Serleg Albertet ismerjék meg és magamat tudjam adni. Ráadásul nagyon negatívnak tüntettek fel korábban, viszont én már rég kinőttem ezt a dolgot, és szeretném, hogy valójában megismerjenek. Eltelt egy pár év, és mai napig azt látom, hogy Opitz Barbi exeként hivatkoznak rám sajnos

– mondta lapunknak az influenszer.

A magánélete azóta is foglalkoztatja a rajongókat, nemrég például Nemazalánnyal, vagyis Halastyák Fannival is hírbe hozták, azonban mindezt cáfolni és megerősíteni sem szeretette volna.

A dalokban meséli el az igazságot

Albert zenei karrierbe kezd, és elárulta, hogy számára a zene nem egyszerű hobbi, hanem egyfajta önterápia is, amelyben végre ki tudja mondani mindazt, amit eddig magában tartott. Nem is titkolja, hogy a készülő dalai mély és sokszor fájdalmas időszakokat dolgoznak fel.

Lesz olyan zene, ami pont ezt az elmúlt pár, nehéz évet fogja körülírni. Ez egy nehezebb időszak volt, amikor nem voltak túl jó cikkek rólam sajnos. Lesz olyan dalom is, ami konkrétan erről fog szólni. Ebben valóban a lelkem lesz, mert nagyon mélyre ások. Viszont amikor ilyen témákat dolgozom fel, az nem könnyű, mert ilyenkor mindig depressziós leszek. Feljönnek a régi dolgok, viszont ezt vállalnom kell. Nincs nehéz időszakom jelenleg szerencsére, inkább saját magamnak okozom, mert nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy megismerjem és fejlesszem magam. Amikor szembenéz magával az ember, az mindig a legnehezebb csata, de én minden erőmmel ezen vagyok

– zárta gondolatait.