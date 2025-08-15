Teljesen megváltozott és énekesnek állt Opitz Barbi exe: rá sem ismerni Serleg Albertre

Serleg Albert és Opitz Barbi neve összefort az elmúlt években, a fiatal fiút pedig így is ismerte meg az ország. A göndör énekesnővel sokáig volt se veled, se nélküled kapcsolatban. Ennek azonban már vége, a TikTok-on népszerű srác pedig szeretné, ha hamarosan énekesként ismerné meg az ország.

Serleg Albert szeretne kilépni abból a szerepből, hogy Opitz Barbi exeként ismerjék: énekesi karriert épít (Fotó: Instagram/Serleg Albert)

Opitz Barbi volt párja énekesi babérokra tör

A fiatal srác már korábban is említette, hogy vágya énekesként hírnevet szerezni. A fizimiska és a népszerűség már alakul: Serleg Albert TikTok-os videóit több tízezren nézték már meg, de vannak posztjai, amiket már több mint egymillióan láttak és imádtak. Ezeken azonban az énekhangját még nem mutatta meg, csak népszerű dalokra tátog. Mint mondja, nagyon maximalista…

„Rajta vagyok, hogy beinduljon a zenei karrierem. Már több zenét is csináltam, de az a baj, hogy ezeket mikor visszahallgatom, egy-két hónapon keresztül tetszenek, aztán a harmadik hónapban már nem. És akkor kuka, írnom kell egy újat” – fejtegette Albert a Borsnak nyilatkozva.

Nagyon maximalista vagyok, jól meg szeretném gondolni, hogy mit adok ki majd először

– szögezte le, majd elárulta, nem feltétlenül a mai trendeket fogja követni.

Zenéjével segítene másokat Serleg Albert

„A mai zenék szövegei nem igazán tetszenek. Miért nem olyan dalok készülnek, amik segítenek? Állandóan olyan témákról énekelnek meg rappelnek, mint a kábítószerek, erőszak. Nekem célom olyan zenét kiadni, amivel segítek, akár csak négy-öt embernek is. Hogy milyen témában alkotok, az a hangulatomtól függ…” – tette még hozzá.

Serleg Albert kihangsúlyozta, szeretné a múltat maga mögött hagyni.

Az elmúlt években sok olyan cikk jelent meg rólam, ami hamis képet festett. Nem úgy ismertek meg engem, amilyen valójában vagyok

– fogalmazott, utalva az Opitz Barbi körüli balhékra is. De mint mondja, azt a kapcsolatot és azt az énjét már maga mögött hagyta.

„Aki követ a közösségi oldalakon, az tudja, hogy milyen gondolataim vannak, milyen értékeket képviselek” – mondta még. Nemrég valóban magvas gondolatokat osztott meg közösségi oldalán.