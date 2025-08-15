Végre kiderült, mi van Opitz Barbi exe és Nemazalány között: Serleg Albert megszólalt

Serleg Albert Opitz Barbi exeként robbant a köztudatba, ám úgy érzi, mostanra maga mögött hagyta az akkori valóját. Szeretné, ha új arcát, vagyis a valódi énjét ismerné meg a közönség, ezt pedig saját dalai kiadásával szeretné elérni. A debütálás még várat magára, de nem kizárt, hogy szerelmes dalok is érkeznek majd… A TikTokker srác arra is reagált, mi van közte és Nemazalány között...

Serleg Albert zenei berkekben szeretne befutni (Fotó: Facebook/Serleg Albert)

Mi a helyzet Nemazalány és Albert között?

Serleg Albert a Borsnak mesélt énekesi ambícióiról, s arról is megkérdeztük, hogy ha szerelmes dalt kéne most írnia, annak milyen hangulata lenne?

„Az lenne a legvidámabb dal!” – szögezte le gyorsan, elárulva, a szerelmi élete nagyon is rendben van. De ki lehet a szíve választottja?

Bizonyára nem kerülte el senki figyelmét, hogy néhány héttel ezelőtt futótűzként terjedt a hír, hogy az énekesi babérokra törő fiú Halastyák Fannival, azaz a Nemazalány művésznevű énekesnővel került meglepő közelségbe. Minderről néhány sejtelmes képkockából következtetett az internet népe. Akkor egyik fél sem szólalt meg a témában, ám most, hogy kissé elmúlt a felhajtás, Albert már jókedvűen reagált a híresztelésre.

Olvastam a cikkeket rólam és Fanniról. Mondjuk úgy, hogy jót mosolyogtam rajta. Erre most nem válaszolnék: legyen ez egy kérdőjel

– csalafintáskodott a fiatal TikTok-sztár. Nos, a sejtelmes válaszból sok mindenre lehet következtetni, de talán beszédes, hogy kategorikusan nem tagadta a köztük lévő viszonyt: vajon tényleg ő Nemazalány barátja?

Nemrég Halastyák Fannival hozták hírbe Opitz Barbi exét(Fotó: Bors)

Jöhetnek a dalok és a tévés szereplések

De az sem kizárt, hogy másfajta kapcsolat: munkakapcsolat fűzi őket össze. Albert ugyanis most a Borsnak elmondta:



Hamarosan szeretném kiadni az első zenéimet. Lassan pedig nagy bejelentéseket teszek, két nagyon király dolog is összejött

– fogalmazott Albert, s bár erről többet egyelőre nem árulhatott el, azt még elmondta, vágya minél nagyobb hírnévre szert tenni: bár korábban erre nemet mondott, most úgy érzi, tévéműsorokban való szereplésre is nyitott lenne.