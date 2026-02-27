Áll a bál, Vomberg Frigyes ordításától zengett a Séfek Séfe stúdiója

Kétségtelen, hogy igencsak döcögősen indul a Séfek Séfe 2026-os évada mind Krausz Gábor, mind Vomberg Frigyes, mind a Wolf András helyére érkező Tischler Petra számára.

Vomberg Frigyes teljesen kiakadt a Séfek Séfe forgatásán Fotó: TV2

Hiába alakultak ki a csapatok, mintha senki sem lenne igazán elégedett. Krausz Gábor komoly összetűzésbe keveredett Palkóval, aki páros lábbal szállt bele saját séfébe, úgy tűnik, Princess Szabina körül is folyamatosan történik valami, legutóbb épp Orosz Mirellával estek egymásnak, és bizony egy friss kisvideó tanúsága szerint Frici is könnyen lehet, hogy kitépi az összes hajszálát. Csapata ugyanis úgy kiakasztotta, hogy végig csak ordítva, káromkodva tudott már kommunikálni velük.

"Mi a f**** hoztatok ki???" - fakadt ki, de a feszültség az egész csapatban jelen volt, Piró és Rita is torka szakadtából üvöltött.

Nézd meg, hogy akasztották ki saját versenyzői a Séfek Séfe adásában Fricit!