"Nem szeretem a s*ggnyalókat" – Orbitális balhé a Séfek séfében: saját versenyzőjével ugrik össze Krausz Gábor!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 19:30
Krausz Gábor fekete csapata igencsak megosztó karakterekből áll, akik olykor még saját séfjükkel is képesek összebalhézni. A Séfek Séfe egyik versenyzője már az első csapatfőzésen kiakasztja a sztárséfet.
Véget értek a válogatók, és a tréning is a Séfek Séfe 7. évadában, így 19 fős mezőny végre belevetheti magát az igazi versenybe, amit a csapatfőzések jelentenek. Csakhogy a társaságnak még nem sikerült igazán összeszoknia, így előfordulnak súrlódások, akár még a séfek és saját versenyzőik között is. Bár olykor Vomberg Frigyes és Tischler Petra is igencsak feszültek, de elsőként Krausz Gábor veszett össze a fekete csapat Palkójával.

A Séfek Séfe sztárja, Krausz Gábor kemény kézzel irányítja a csapatát.
Krausz Gábor versenyzői a Séfek Séfe 2026-os évadában is mindent megtesznek, hogy túl feszítsék a húrt a séfjüknél (Fotó: Markovics Gábor)

A főzés közben, ahogy telik az idő, a versenyzők egyre idegesebbek, különösen, ha kiderül, hogy valami nem teljesen úgy sikerült, mint ahogy szerették volna. Palkó is egy ilyen hibát fedez fel, amit azonnal meg is oszt a séfjével, aki ezt nem igazán díjazza.

„Ennek a gélnek semmi íze nincs” – jelentette a 27 éves versenyző.

„Én csináltam? Miért nekem mondod? Mondd annak, aki csinálta! De fikázhatsz engem is, mondjuk sok közöm nincs hozzá” – reagált ingerülten a séf.

Pali viselkedése nálam nagyon kiveri a biztosítékot. Én nem szeretem a s*ggnyalókat, és az, amikor egy konyhán, egy csapat részeként te elkezded fikázni a többieket, vagy azt, amit készítenek, az nem szép. Oldd meg, szakács vagy. Menj oda ahhoz, aki készítette és segíts neki, hogy jobb legyen, de ez a vamzerkedés szerintem alja

 – fejtette még ki később Krausz Gábor.

Benyeczkó Palkó csúnyán beszólt a saját séfjének, szerinte Krausz Gábor szándékosan állt bele (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Palkója csúnyán beszólt Krausznak

A balhé után a fiatal srác sem bírta magában tartani a gondolatait, amik cseppet sem voltak hízelgőek a Séfek Séfe zsűritagjára nézve. Pali ugyanis úgy érezte, hogy séfje nincs éppen a helyzet magaslatán, és csak feleslegesen piszkálja a csapattársait.

Gábor annyira összeszedetlen, hogy fogalma sincs, mi folyik a konyhában. Egyetlen épkézláb mondata nincsen, csak mindenkihez odamegy, beleáll, és utána b*szogatja, ha valami nincs meg. Hagyjuk is ezt a Krauszt

 – mondta el a véleményét idegesen Palkó, amit gyorsan meg is bánt, de végül mégis kitartott mellette.

De, hogy ezek után melyiküknek lett igaza, és hogyan sikerült az első csapatfeladat a feketéknek, az csak a Séfek Séfe mai részéből derül ki, 19:45-től a TV2-n!

