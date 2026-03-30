A Séfek Séfe sztárja kitálalt: Ezért fizetett milliókat eltitkolt fia anyjának Lukasz

A „magyar Michael Jacksonként” is emlegetett gasztrohős élete eddig is nyitott könyvnek tűnt, ám a legutóbbi vallomása után sokan csak kapkodják a fejüket. Bár a Séfek Séfe Lukasza és párja, Hajni kapcsolata már-már legendás – hiszen egy újpesti aluljáróban, közös Jackson-rajongásuknak köszönhetően találtak egymásra még 1995-ben –, most kiderült, hogy a családi háttér tartogatott egy eddig ismeretlen szálat is, ami alapjaiban forgatja fel a róluk kialakult képet.

A Séfek Séfe 2026-os évadának legnagyobb meglepetés Lukasz volt (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe sztárja meglepő vallomást tett eltitkolt fiáról

Lukász párhuzamosan futtatott két kapcsolatot, de élete párja, Hajni elfogadta a helyzetet

Rendhagyó megállapodást kötöttek másik párjával, aki kifejezetten azért kereste fel a séfet, hogy gyermeke legyen tőle

Radics Attila egy összegben fizetett az elején, hogy megváltsa a 18 évnyi gyermektartási kötelezettségét

Fia, Dennis ma már 25 éves, és bár nem tartja a kapcsolatot apjával, külsőre állítólag egy világsztár vonásait hordozza

A Séfek Séfe Lukaszának volt egy másik kapcsolata is a párja mellett

Bár a páros a mai napig együtt van, és közös „gyermekükként” tekintenek imádott kutyájukra, Pongóra, a múltban akadt egy harmadik szereplő is. Lukász elképesztő részletességgel mesélt arról az időszakról, amikor két nőt is boldogított egyszerre: Hajnit és Katit. Az énekes-szakács elmondása szerint ez a kettősség nem titokban zajlott, hanem egyfajta sajátos őszinteséggel.

Két kapcsolatot tartottam fenn egyszerre, Hajnival is és Katival is. Katinak lett a gyereke, de Hajnival maradtam, és nekünk Pongó a kutyánk, a gyerekünk

– emlékezett vissza a séfjelölt a 2000-es évek elejére.

Egy nő kifejezetten azért kereste fel, hogy gyermeke legyen tőle

A történet itt válik igazán rendhagyóvá. Elmondása szerint Kati kifejezetten azért kereste meg őt, mert tőle szeretett volna gyermeket vállalni, mintha csak egy genetikai mintát kért volna Lukasztól. A megállapodás megszületett, és 2001-ben világra jött a közös gyermek, Dennis. Azonban az apai szerepvállalás Radics Attila részéről nem a mindennapi nevelésben, hanem egy egyszeri, drasztikus és anyagi jellegű gesztusban merült ki.