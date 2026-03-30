A Séfek Séfe sztárja kitálalt: Ezért fizetett milliókat eltitkolt fia anyjának Lukasz

A „magyar Michael Jacksonként” is emlegetett gasztrohős élete eddig is nyitott könyvnek tűnt, ám a legutóbbi vallomása után sokan csak kapkodják a fejüket. Bár a Séfek Séfe Lukasza és párja, Hajni kapcsolata már-már legendás – hiszen egy újpesti aluljáróban, közös Jackson-rajongásuknak köszönhetően találtak egymásra még 1995-ben –, most kiderült, hogy a családi háttér tartogatott egy eddig ismeretlen szálat is, ami alapjaiban forgatja fel a róluk kialakult képet.
Bár a páros a mai napig együtt van, és közös „gyermekükként” tekintenek imádott kutyájukra, Pongóra, a múltban akadt egy harmadik szereplő is. Lukász elképesztő részletességgel mesélt arról az időszakról, amikor két nőt is boldogított egyszerre: Hajnit és Katit. Az énekes-szakács elmondása szerint ez a kettősség nem titokban zajlott, hanem egyfajta sajátos őszinteséggel.
Két kapcsolatot tartottam fenn egyszerre, Hajnival is és Katival is. Katinak lett a gyereke, de Hajnival maradtam, és nekünk Pongó a kutyánk, a gyerekünk
– emlékezett vissza a séfjelölt a 2000-es évek elejére.
A történet itt válik igazán rendhagyóvá. Elmondása szerint Kati kifejezetten azért kereste meg őt, mert tőle szeretett volna gyermeket vállalni, mintha csak egy genetikai mintát kért volna Lukasztól. A megállapodás megszületett, és 2001-ben világra jött a közös gyermek, Dennis. Azonban az apai szerepvállalás Radics Attila részéről nem a mindennapi nevelésben, hanem egy egyszeri, drasztikus és anyagi jellegű gesztusban merült ki.
A Séfek Séfe sztárja nem kertelt a részletekkel: bevallotta, hogy a 18 évnyi gyermektartást egy összegben, előre rendezte le a múltban, hogy ezzel minden további kötelezettség alól mentesüljön.
Mindenki tudott mindenkiről. Kati csak egy része volt az életemnek, és megkért, hogy legyen tőlem gyereke. Mondtam, hogy azt el is kell majd tartanom. Adtam neki 5 millió forintot a 18 év gyerektartásra, és azóta nem is foglalkozom velük. Azt sem tudom, hol laknak, vagy mi van Dennisszel
– jelentette ki határozottan a férfi lapunknak.
Attila elmondása szerint Dennis ma már 25 éves felnőtt, és bár az évek során nem tartották a kapcsolatot, információi azért vannak fia jelenlegi életéről és feltűnő megjelenéséről. Úgy tudja, a fiú igazi „Brad Pitt-alkatú”, két méter magas, kigyúrt fiatalember, aki már meg is nősült.
Egyszer láttam. Két méter magas, ki van gyúrva, nagyon karakteres arca van. Olyan, mint egy Brad Pitt alkat: fehér bőr, barna szem, széles váll. Elég komoly megjelenése van
– tette hozzá.
Lukasz hangsúlyozta, hogy a műsorban és a magánéletében is mindig önmagát adta, soha nem akar másnak tűnni, mint aki valójában. Szerinte a nézők éppen ezt az őszinte, szűretlen stílust szeretik benne, amit Radics Attilaként képvisel a képernyőn. Lukasz számára tehát a Séfek Séfe konyhája mellett a magánélete is felfordult, de a múltbéli szálakat a saját módszereivel varrta el.
