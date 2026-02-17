Séfek Séfe: szakácsnak áll a magyar Michael Jackson

Radics Attila, becenevén Lukasz nem szereti, hogy az igazi nevén szólítják, az ugyanis nem elég sztáros számára. A Séfek Séfe versenyzőjének Michael Jackson a példaképe, és biztos benne, hogy csak idő kérdése, és ő is hatalmas sztár lesz.
"Nagyon jó sztáralapanyagnak tartom magam. Bár 48 éves vagyok, de a szívem és a testem, illetve a gondolkodásom még mindig 20 éves" - jelentette ki magabiztosan.
Lukasz a Séfek Séfe stúdiójában kifejtette: sok mindenhez ért, zongorázik, gitározik, énekel, példaképe pedig Jacko, és szeretne ő is arra a szintre eljutni, mint a pop királya. Ugyanakkor tény, hogy a főzést nem említette az erősségei közt, de hamarosan kiderül, hogy boldogul a konyhában, illetve hány kést gyűjt majd be.
