Séfek Séfe: szakácsnak áll a magyar Michael Jackson

Radics Attila, becenevén Lukasz nem szereti, hogy az igazi nevén szólítják, az ugyanis nem elég sztáros számára. A Séfek Séfe versenyzőjének Michael Jackson a példaképe, és biztos benne, hogy csak idő kérdése, és ő is hatalmas sztár lesz.

Lukasz úgy érzi, sztárnak született. Talán a Séfek Séfe 2026-os évada hozza meg számára az áttörést? Fotó: TV2

"Nagyon jó sztáralapanyagnak tartom magam. Bár 48 éves vagyok, de a szívem és a testem, illetve a gondolkodásom még mindig 20 éves" - jelentette ki magabiztosan.

Michael Jackson-rajongó énekes lesz a következő Séfek Séfe

Lukasz a Séfek Séfe stúdiójában kifejtette: sok mindenhez ért, zongorázik, gitározik, énekel, példaképe pedig Jacko, és szeretne ő is arra a szintre eljutni, mint a pop királya. Ugyanakkor tény, hogy a főzést nem említette az erősségei közt, de hamarosan kiderül, hogy boldogul a konyhában, illetve hány kést gyűjt majd be.