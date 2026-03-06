Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Sokkoló jelenet a Séfek Séfében: Krausz teljesen kiakadt a játékosaira – „Hermetikusan lezárnám és felgyújtanám!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 16:00
Elszabadultak az indulatok a TV2 konyhájában, amikor a versenyzők teljesen elvesztették az irányítást a főzés közben. A Séfek Séfe legutóbbi adásában Krausz Gábor annyira kiborult a konyhában uralkodó káosz és rendetlenség miatt, hogy kemény szavakkal osztotta ki saját csapatát.

Nem indult zökkenőmentesen a 2026-os évad a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatójában. A versenyzők már az első hetek óta komoly nyomás alatt dolgoznak, a séfek pedig egyre kevésbé tolerálják a hibákat és a fegyelmezetlenséget. A Séfek Séfe legutóbbi adásaiban olyan jelenetek zajlottak le, amelyek még a tapasztalt mentorokat is teljesen kiborították. Az idei évad különösen izgalmas, hiszen több változás is történt a zsűriben. Vomberg Frigyes és Krausz Gábor mellett idén Tischler Petra is helyet kapott, aki Wolf Andrást váltotta a műsorban. A verseny azonban nemcsak a konyhában készülő ételek miatt vált feszültté, hanem a versenyzők munkamorálja miatt is.

Séfek Séfe versenyzőire kiakadt Krausz Gábor.
Krausz Gábor teljesen kiakadt a Séfek Séfe versenyzőire (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzői kihúzták a gyufát Krausz Gábornál

A mai adás témája az amerikai foci, amelyhez kapcsolódó ételeket kell elkészíteniük a csapatoknak. A feladat során azonban a fekete csapatnál teljesen elszabadul a káosz. A versenyzők annyira a főzésre koncentrálnak – vagy épp elveszítik a fókuszt –, hogy a konyhában elképesztő rendetlenség alakul ki.

A látvány Krausz Gábort is teljesen kiborítja. A séf döbbenten néz körbe a pulton, a padlón és az eszközökön szétterülő alapanyagokon, majd indulatosan kifakad:

Ami ma van a konyhában, a hét évad alatt ilyet még nem láttam! Ezt a konyhát úgy, ahogy van, le kéne zárni hermetikusan és felgyújtani az egészet. Ez undorító!

Krausz Gábor szerint a Séfek Séfe 7. évad versenyzői nagyon rosszul teljesítenek (fotó: TV2)

Krausz Gábor csapata rosszul teljesít

A dzsuva olyan mértékben elhatalmasodik a konyhában, hogy az már a főzés eredményére is hatással van. A fekete csapat több ételt nem is tud megfelelően kivitelezni, a tálalásnál pedig újra elszakad a cérna Krausznál.

Idióta, elmeháborodott, retek, dzsuvás!

 – mondja ingerülten, majd idegesen fel-alá járkál a konyhában. A séf láthatóan nem tudja elhinni, hogy a csapata ilyen állapotba hozza a munkaállomást, amely szerinte a szakácsszakma megszégyenítése.

A fekete csapat nem örült a csoportos főzés végeredménynek (Fotó: TV2)

Leszidja a csapatát

A főzés végén Krausz szembesíti a versenyzőket a kialakult helyzettel.

„Álljatok meg egy picit, és nézzetek ide!” – mondja, miközben a konyha állapotára mutat. Az egyik versenyzője, Norbi csak annyit tud hozzáfűzni, hogy inkább nem is mer körbenézni, míg Lukasz egyenesen disznóólhoz hasonlítja a látványt.

„Nézzetek hátra, mi van, és nézzetek ide, mi van a tányéron!” – teszi hozzá Krausz.

A fekete csapat tagjai végül lehajtott fejjel ismerik el, hogy a séfnek igaza van. A versenyzők szégyenkezve állnak a pult mögött, miközben már csak arra várnak, milyen eredményt hoz majd a kóstolás. Hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy védettek legyenek, az ma este 19:55-kor derül ki a TV2 műsorában.

 

