Minden kiderült! Ő fogja megnyerni a Séfek Séfe fődíját?

Lassan véget ér a Séfek Séfe 7. évada, és a nézők között már javában zajlik a találgatás, vajon ki emelheti majd magasba a trófeát. Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid közül kerül ki a győztes, de olvasóink már most megmondták, szerintük ki a legnagyobb esélyes.

A Séfek Séfe győzelme három versenyző között fog eldőlni: Mikula Patrik, Molnár Dávid és Marczinek Norbert (Fotó: Instagram)

Mi a tét a Séfek Séfe döntőjében? 10 millió forintos fődíj , amelyet a győztes vihet haza

, amelyet a győztes vihet haza Kéthetes szakmai továbbképzés , ahol a nyertes tovább fejlesztheti tudását

, ahol a nyertes tovább fejlesztheti tudását A Séfek Séfe 2026-os győztesének címe komoly presztízst jelent

komoly presztízst jelent Szakmai elismerés és új karrierlehetőségek a gasztronómiai világban

a gasztronómiai világban Mentori támogatás és akár új álláslehetőségek a műsor után

A Séfek Séfe győzelmének legnagyobb várományosa

A szavazatok alapján toronymagasan Mikula Patrik vezet: a válaszadók 55%-a gondolja úgy, hogy ő nyerheti meg az idei évadot. A nézők szerint nemcsak szakmailag erős, hanem mentálisan is nagyon stabil versenyző, ami a döntőben kulcsfontosságú lehet.

Persze a döntőben már nemcsak a főzőtudás számít. A 10 millió forintos fődíj súlya, a sztárséfek kritikája és a mentorok elvárásai egyszerre nehezednek a versenyzőkre, és egyetlen hiba is eldöntheti a végeredményt.

A Séfek Séfe főnyereménye hajtja Norbertet a küzdelemben (Fotó: TV2)

A második helyezést, Krausz Gábor versenyzője nyerte el

A második legnagyobb esélyesnek Marczinek Norbert számít, akire a szavazók 41%-a voksolt. A fekete csapat versenyzője az egész évad során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és Krausz Gábor többször is kiemelte, mennyire nagy potenciált lát benne. A mentor annyira elégedett volt vele, hogy a forgatások után még állásajánlatot is tett neki.

Ugyanakkor a kommentelők közül többen megjegyezték, hogy egy állásajánlat még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki meg is nyeri a versenyt. A gasztrorealityk történetében már többször előfordult, hogy egy versenyző ugyan nem győzött, de komoly szakmai lehetőséggel távozott.

Molnár Dávid komoly ellenfél, hiszen Wolf Andrással dolgozott együtt korábban (Fotó: TV2)

Vomberg Frigyes versenyzője alul maradt

A harmadik döntős, Molnár Dávid jóval kevesebb szavazatot kapott: mindössze 4% tartja őt a legesélyesebbnek. Ennek ellenére sokan kiemelték, hogy Vomberg Frigyes versenyzője az egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtotta az évad során.