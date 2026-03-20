Minden kiderült! Ő fogja megnyerni a Séfek Séfe fődíját?

Lassan véget ér a Séfek Séfe 7. évada, és a nézők között már javában zajlik a találgatás, vajon ki emelheti majd magasba a trófeát. Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid közül kerül ki a győztes, de olvasóink már most megmondták, szerintük ki a legnagyobb esélyes.
Mi a tét a Séfek Séfe döntőjében?
A szavazatok alapján toronymagasan Mikula Patrik vezet: a válaszadók 55%-a gondolja úgy, hogy ő nyerheti meg az idei évadot. A nézők szerint nemcsak szakmailag erős, hanem mentálisan is nagyon stabil versenyző, ami a döntőben kulcsfontosságú lehet.
Persze a döntőben már nemcsak a főzőtudás számít. A 10 millió forintos fődíj súlya, a sztárséfek kritikája és a mentorok elvárásai egyszerre nehezednek a versenyzőkre, és egyetlen hiba is eldöntheti a végeredményt.
A második legnagyobb esélyesnek Marczinek Norbert számít, akire a szavazók 41%-a voksolt. A fekete csapat versenyzője az egész évad során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és Krausz Gábor többször is kiemelte, mennyire nagy potenciált lát benne. A mentor annyira elégedett volt vele, hogy a forgatások után még állásajánlatot is tett neki.
Ugyanakkor a kommentelők közül többen megjegyezték, hogy egy állásajánlat még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki meg is nyeri a versenyt. A gasztrorealityk történetében már többször előfordult, hogy egy versenyző ugyan nem győzött, de komoly szakmai lehetőséggel távozott.
A harmadik döntős, Molnár Dávid jóval kevesebb szavazatot kapott: mindössze 4% tartja őt a legesélyesebbnek. Ennek ellenére sokan kiemelték, hogy Vomberg Frigyes versenyzője az egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtotta az évad során.
Molnár Dávid komoly szakmai háttérrel rendelkezik, korábban Wolf András mellett is dolgozott, és bár az utóbbi hetekben látszott rajta a fáradtság, kitartásának köszönhetően így is bejutott a legjobb három közé.
Hogy végül ki nyeri meg a Séfek Séfe 7. évadát, az továbbra is nyitott kérdés, de már nem kell sokat várni a válaszra.
A döntőt ma este 20:00 órától láthatják a TV2 nézői, ahol végleg kiderül, hogy Mikula Patrik, Marczinek Norbert vagy Molnár Dávid viszi haza a fődíjat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.