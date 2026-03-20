Drámai pillanatok a döntőben! – Elszabadultak az indulatok a Séfek Séfe konyhájában

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 16:00
Elérkezett a nagy pillanat: kialakult a döntős mezőny, már csak három versenyző maradt harcban a fődíjért. A Séfek Séfe 7. évadának fináléjában minden mentor egy-egy versenyzővel jutott el az utolsó megmérettetésig, így különösen kiélezett küzdelem várható.
A Séfek Séfe döntőjébe Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Tischler Petra egy-egy versenyzője fog bejutni, akik a 10 millió forintos fődíjért és a kéthetes szakmai továbbképzésért csapnak majd össze. A fináléban Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid mérik össze tudásukat, ahol már tényleg minden egyes mozdulat számítani fog.

A Séfek Séfe döntősei: Mikula Patrik, Molnár Dávid és Marczinek Norbert között fog eldőni, hogy ki fogja megnyerni a fődíjat (Fotó: Instagram)
  • A Séfek Séfe három döntőse: Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid
  • A kiesett versenyzők visszatérnek, akik segítőként támogatják a finalistákat
  • Komoly feszültség alakul ki Norbert és segítője, Piró között a döntő során
  • A konfliktusokból és ideges pillanatokból nincs hiány: majdnem szétszedték a csapatokat
  • A finálé tétje, hogy nyomás alatt kell teljesíteniük a versenyzőknek.

A Séfek Séfe Pirója visszatér, hogy segítsen csapattársának a győzelemben 

A döntőben a versenyzők ezúttal sem maradnak majd egyedül: a kiesett versenyzők vissza fognak térni, hogy utoljára segítsék társaikat. Marczinek Norbert oldalán Benyeczkó Palkó és Oláh János Gellértné, azaz Piró tűnik majd fel segítőként.

Norbert számára azonban nem ígérkezik zökkenőmentesnek a közös munka. A mindig higgadt séf ezúttal láthatóan nehezen kezeli a helyzetet, mivel segítője, Piró nem tudja azt a tempót és precizitást hozni, amit a döntő megkövetel.

Piró maga is érzi a rá nehezedő nyomást.

Nagyon nagy rajtam a nyomás. Úgy érzem, hatalmas a felelősségem, hiszen egy nagyon szép desszertet kell készítenem. Attól félek, hogy a desszerten úszik el Norbi nyereménye. Nagyon félek attól is, hogy Norbi túl nagyot vállalt, de remélem, a tudása átsegíti ezen.

Norbert eközben egyre idegesebb, mert úgy érzi, nem kapja meg a szükséges támogatást.

Piró a gyenge láncszem a csapatunkban. Tudom, hogy mindent megtesz, de az a baj, hogy ez sajnos kevés. Ezzel nem lehet versenyt nyerni.

A Séfek Séfe korábbi versenyzője próbálja nem hátráltatni Nobit, de nem mindig sikerül neki (Fotó:TV2)

Annyira eluralkodik a káosz, hogy Krausz Gábornak kell beavatkoznia

A feszültség várhatóan a főétel készítése közben tetőzik majd, amikor Piró nem találja a szükséges eszközöket. Ekkor Norbert türelme is elfogy.

„Nézz már körbe, b*ssza meg!” – fakad ki a séf, majd később így folytatja: „Piróra olyan szinten kell figyelnem főzés közben, mint egy ötéves gyerekre. Gyakorlatilag mindent meg kell mondanom neki.”

Krausz Gábor teljesen kiakadt Piró figyelmetlensége miatt (Fotó: TV2)

A helyzet Krausz Gábort is kihozza a sodrából, aki szintén megpróbálja összeszedni a csapatot.

Piró, szedd össze magad, mert kizavarlak!

– szól rá határozottan a séf.

Bár Piró láthatóan nagyon stresszes, igyekszik mindent megtenni, amit tud. Krausz közben próbálja levenni a terhet Norbert válláról, és rendezni a kialakuló káoszt a konyhában.

Az azonban csak a döntő végén derül majd ki, hogy Norbertnek sikerül-e felülkerekednie a nehézségeken, és a menüje elnyeri-e a rangos zsűri tetszését. A Séfek Séfe fináléja ma este 20:00-tól lesz látható a TV2 műsorán, ahol az is kiderül majd, ki nyeri meg a 2026-os évadot.

A döntőben ugyanis már nemcsak a tudás, hanem az idegek is komoly szerepet kapnak majd, így akár egy apró hiba is eldöntheti, ki emelheti majd magasba a trófeát.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
