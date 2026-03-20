Drámai pillanatok a döntőben! – Elszabadultak az indulatok a Séfek Séfe konyhájában

A Séfek Séfe döntőjébe Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Tischler Petra egy-egy versenyzője fog bejutni, akik a 10 millió forintos fődíjért és a kéthetes szakmai továbbképzésért csapnak majd össze. A fináléban Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid mérik össze tudásukat, ahol már tényleg minden egyes mozdulat számítani fog.

A döntőben a versenyzők ezúttal sem maradnak majd egyedül: a kiesett versenyzők vissza fognak térni, hogy utoljára segítsék társaikat. Marczinek Norbert oldalán Benyeczkó Palkó és Oláh János Gellértné, azaz Piró tűnik majd fel segítőként.

Norbert számára azonban nem ígérkezik zökkenőmentesnek a közös munka. A mindig higgadt séf ezúttal láthatóan nehezen kezeli a helyzetet, mivel segítője, Piró nem tudja azt a tempót és precizitást hozni, amit a döntő megkövetel.

Piró maga is érzi a rá nehezedő nyomást.

Nagyon nagy rajtam a nyomás. Úgy érzem, hatalmas a felelősségem, hiszen egy nagyon szép desszertet kell készítenem. Attól félek, hogy a desszerten úszik el Norbi nyereménye. Nagyon félek attól is, hogy Norbi túl nagyot vállalt, de remélem, a tudása átsegíti ezen.

Norbert eközben egyre idegesebb, mert úgy érzi, nem kapja meg a szükséges támogatást.

Piró a gyenge láncszem a csapatunkban. Tudom, hogy mindent megtesz, de az a baj, hogy ez sajnos kevés. Ezzel nem lehet versenyt nyerni.

Annyira eluralkodik a káosz, hogy Krausz Gábornak kell beavatkoznia

A feszültség várhatóan a főétel készítése közben tetőzik majd, amikor Piró nem találja a szükséges eszközöket. Ekkor Norbert türelme is elfogy.

„Nézz már körbe, b*ssza meg!” – fakad ki a séf, majd később így folytatja: „Piróra olyan szinten kell figyelnem főzés közben, mint egy ötéves gyerekre. Gyakorlatilag mindent meg kell mondanom neki.”