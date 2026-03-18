Elképesztő jelenetek: verekedés tört ki Rubint Réka táborában

Példátlan incidens történt Rubint Réka egyik Alakreform táborában: a beszámolók szerint verekedés tört ki a rendezvényen, amelynek során egy férfi megsérült, és mentővel szállították kórházba.
A tábor február 21-22-én zajlott a paksi Hotel Energyben. A rendezvényt korábban a szálloda közösségi oldalán hirdették meg „Alakreform tábor és farsangi bál Rubint Rékával” címmel, ahol a program szerint mozgás, kikapcsolódás és jó hangulat várta a résztvevőket. Az interneten terjedő beszámolók szerint az egyik, a fitneszedző csapatával régóta együtt dolgozó stábtag sérült meg. A hírek alapján egy ittas férfi támadt rá, és a konfliktus során a sértett súlyos sérüléseket szenvedett.
A beszámolók szerint a férfinél többek között koponyasérülés, beszakadt dobhártya, valamint részleges emlékezetkiesés is kialakult, sérülései pedig nyolc napon túl gyógyulnak. A story.hu megkereste az illetékes hatóságokat is az ügyben. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy az adott időpontban a helyszínről egy férfit kórházba szállítottak.
A mentők közlése szerint a férfit fejsérülés miatt, helyszíni ellátás után vitték kórházba. A Paksi Rendőrkapitányság azt közölte, hogy az ügyben súlyos testi sértés bűntette miatt indult eljárás. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek. A beszámolók szerint a történteknek nincs köze Rubint Rékához, akinek Alakreform táborai évek óta nagy érdeklődés mellett zajlanak.
