Rubint Réka elsírta magát: „Kemény időszak áll mögöttünk”

A fitneszedző őszintén, időnként feltörő sírás közepette mesélt arról, hogy nehéz időszakon ment keresztül a családja az elmúlt időben. Rubint Réka a beszélgetés során többször is hangsúlyozta, mennyire meghatja fia kitartása és fejlődése.

Rubint Réka mérhetetlenül büszke fiára, Norbira

Rubint Réka sírva nyilatkozott fiáról

Rubint Réka a TV2 kamerái előtt nyilatkozott, amikor fia, Schobert Norbert Jr. vasárnap esti produkciójáról kérdezték. A beszélgetés hamar érzelmes fordulatot vett: Réka elérzékenyült, majd könnyek között mesélt arról, milyen büszke gyermekére.

Azt tényleg nem tudják az emberek, hogy min megy egy ember az életén keresztül, és ha a szülők mennek keresztül valamin, az a gyerekeken érzelmileg hatványozottan megy át

– mondta. Hozzátette, fia teljesítménye különösen meghatja: „Nagyon megérintett Norbi vasárnap esti produkciója és ahogy hétről hétre eggyel többet megmutat magából.” A család számára az elmúlt időszak nem volt könnyű.

Kemény időszak áll mögöttünk, és nem tudom, hogy Norbi mennyire aggódik, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek ellenére mentálisan így helyt tud állni

– fogalmazott. Azt is kiemelte, mennyire fontos számára a köztük lévő kapcsolat: „Köztünk nagyon szoros kötelék van, büszke vagyok rá, hogy mind a három gyerekemmel nagyon jó a kapcsolatom.”

Norbi A Nagy Duett színpadán új oldalát mutatja meg a nézőknek

Elmondhatatlanul büszke fiára

Schobert Norbert fia jelenleg az érettségire készül, ami mellett komoly tempót diktál a televíziós szereplés is.

Most érettségire készül, napközben suliban van, délután és este itt próbál, éjszaka tanul, hajnalban kel és indul a napja

– mesélte az édesanya. A fiatal előadó közben hétről hétre bizonyít A Nagy Duett 2026 színpadán. „Csodálatos látni ezt a felnőtté válást, amit mutat, azt a sokszínűséget. Nagyon klassz srác és nagyon büszke vagyok rá!” – mondta Rubint Réka. Azt is hozzátette, hogy fia rengeteg módon kipróbálta már magát. „Mindenféle stílusban megmutatta már magát, rock and roll, metál, rap – engem is lenyűgöz hétről hétre.”

A műsor legutóbbi adásában azonban búcsúzniuk is kellett egy párostól: Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi lettek A Nagy Duett kiesői. Így ifj. Schobert Norbert és partnere, Lengyel Johanna továbbjutottak, és már a hatodik élő show-ra készülhetnek. Rubint Réka számára ez különösen nagy öröm. Az édesanya szerint fia nemcsak énekel, hanem az érzéseit is képes megmutatni a produkciók során, ami még különlegesebbé teszi minden fellépését. Schobert Norbert Jr. kora ellenére rengeteg helyzetben bizonyított már és ezúttal sem lehet rá panasz, rajongói kíváncsian várják, hogy meddig menetel a zenei műsorban.