Mentőben született meg a baba – percek alatt segítették világra a kisfiút a mentők Veszprém vármegyében

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 17:05
Elkezdődött a szülés. A mentők időben érkeztek.

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be egy különleges esetről: egy kisfiú a mentők segítségével jött világra Veszprém vármegyében.

A mentők karjaiban jött világra a kisbaba.
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Mentőben jött világra Gordon

A bejegyzés szerint a közelmúltban egy kismamához riasztották a mentőket, miután férje segítséget kért, mert a nő fájásai váratlanul gyors ütemben sűrűsödni kezdtek. A mentésirányító mentőgépkocsit és esetkocsit is a helyszínre küldött, miközben telefonon igyekezett megnyugtatni a rémült házaspárt.

Elsőként a mentőkocsi érkezett a helyszínre. A mentők megvizsgálták az édesanyát, majd rövid idő alatt felkészültek a szülés levezetésére. A kismama végül a mentők segítségével néhány perc alatt világra hozta kisfiát, Gordont. A mentősök azonnal lefejtették a baba nyaka köré tekeredett köldökzsinórt, ezt követően pedig az újszülött felsírt. Nem sokkal később az esetkocsi egysége is csatlakozott az ellátáshoz.

A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba az újszülöttet és édesanyját. Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében gratulált a szülőknek, valamint boldog és egészséges életet kívánt a kis Gordonnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
