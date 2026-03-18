Mentőben született meg a baba – percek alatt segítették világra a kisfiút a mentők Veszprém vármegyében

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be egy különleges esetről: egy kisfiú a mentők segítségével jött világra Veszprém vármegyében.

A mentők karjaiban jött világra a kisbaba.

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Mentőben jött világra Gordon

A bejegyzés szerint a közelmúltban egy kismamához riasztották a mentőket, miután férje segítséget kért, mert a nő fájásai váratlanul gyors ütemben sűrűsödni kezdtek. A mentésirányító mentőgépkocsit és esetkocsit is a helyszínre küldött, miközben telefonon igyekezett megnyugtatni a rémült házaspárt.

Elsőként a mentőkocsi érkezett a helyszínre. A mentők megvizsgálták az édesanyát, majd rövid idő alatt felkészültek a szülés levezetésére. A kismama végül a mentők segítségével néhány perc alatt világra hozta kisfiát, Gordont. A mentősök azonnal lefejtették a baba nyaka köré tekeredett köldökzsinórt, ezt követően pedig az újszülött felsírt. Nem sokkal később az esetkocsi egysége is csatlakozott az ellátáshoz.

A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba az újszülöttet és édesanyját. Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében gratulált a szülőknek, valamint boldog és egészséges életet kívánt a kis Gordonnak.