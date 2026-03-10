Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohan az idő! 15 éves lett Rubint Réka legkisebb kisfia - Fotókon az ünneplés pillanatai

Rubint Réka
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 17:30
Schobert Norbiszületésnap
Első lépéseitől a kamaszévekig. Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia 15 éves lett.

15 éves lett Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia, Zalán. A rajongók nem akarják elhinni. A sztárpár legkisebb fia mára igazi nagyfiúvá érett, szinte a szemünk előtt nőtt fel.

15 éves lett Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia
15 éves lett Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia Fotó: Vadnai Szabolcs

Születésnapját ünnepli Zalán, Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia

Rubint Réka egy posztban köszöntötte Zalánt, aki pontosan 15 évvel ezelőtt ezen a napon (március 10-én) született. De még mielőtt világra jött volna, végignyomta édesanyjával a 90 perces Alakreform edzést, másnap pedig úgy döntött: megszületik. A fitneszedző leírta, élete egyik legértékesebb kincse kisfia és rendkívül büszke rá.

A bejegyzést ide kattintva lehet megtekinteni!

Az évek elrepülnek. Tiétek a jövő és a múlt, amit együtt töltöttünk

– köszöntötte fiát Schobert Norbi is, rengeteg közös emlékkel.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu