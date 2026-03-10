Rohan az idő! 15 éves lett Rubint Réka legkisebb kisfia - Fotókon az ünneplés pillanatai

15 éves lett Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia, Zalán. A rajongók nem akarják elhinni. A sztárpár legkisebb fia mára igazi nagyfiúvá érett, szinte a szemünk előtt nőtt fel.

15 éves lett Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia Fotó: Vadnai Szabolcs

Születésnapját ünnepli Zalán, Rubint Réka és Schobert Norbi legkisebb fia

Rubint Réka egy posztban köszöntötte Zalánt, aki pontosan 15 évvel ezelőtt ezen a napon (március 10-én) született. De még mielőtt világra jött volna, végignyomta édesanyjával a 90 perces Alakreform edzést, másnap pedig úgy döntött: megszületik. A fitneszedző leírta, élete egyik legértékesebb kincse kisfia és rendkívül büszke rá.

Az évek elrepülnek. Tiétek a jövő és a múlt, amit együtt töltöttünk

– köszöntötte fiát Schobert Norbi is, rengeteg közös emlékkel.