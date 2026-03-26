Ráthonyi-Palácsik Tímea megmutatta a gyermekeit: kísértetiesen hasonlítanak!

Ráthonyi-Palácsik Tímea tavaly vált kétgyermekes édesanyává, miután februárban béranya segítségével megszületett fia, Ben, fél évvel rá, pedig életet adott lányának, Hailey-nek is. A sztáranyuka már megrendezte januárban fia első születésnapját, ami nagy öröm volt az egész családnak. Lánya zsúrja még várat magára, de júliusban arra is sort kerítenek. Most közösen pózoltak Timi legújabb Instagram bejegyzésén és a rajongók elolvadtak a cukiságoktól.

Vajna Tímea férje, Ráthonyi Zoltán elismert üzletember, aki nem gyakran mutatkozik Timi közösségi oldalán

A modell meglepte követőit, amikor egy Naomi Campbell által aláírt magazint posztolt közösségi oldalán. A brit modell, a magyar szépség gyermekeinek címezte üzenetét, akik aranyosan próbálták kiolvasni a betűket. Bár a megfejtés még nem sikerült a két csöppségnek, de később biztos, hogy nagy ereklyeként tekintenek majd erre a magazinra.

Ráthonyi-Palácsik Tímea gyermekei rendkívül hasonlítanak egymásra, ami a rajongóknak is feltűnt. „Mintha ikrek lennének” – jegyezte meg a sztáranyuka egyik követője. A képen valóban ijesztő a hasonlóság Ben és Hailey között, akik tátott szájjal figyelték a brit modell aláírását.

Ráthonyi-Palácsik Tímea költözése úgy tűnik, hogy nagyszerű döntés volt

Korábban lapunk arról számolt be, hogy a modell családja elhagyta Kaliforniát és a keleti partra költözött. New York közelsége úgy tűnik, hogy meghozta a boldogságot a családnak, mivel Hailey és Ben láthatólag nagyon jól érzik magukat. Két gyermekkel, bár nem lehetett egyszerű a költözés, de állítólag minden igényüket kielégíti az új rezidencia.

A rajongók szerint ráadásul Ben édesanyja nyomdokaiba léphet, mivel nem ijed meg a kameráktól. „A kisfiad egy igazi fotógén alkat” – emelte ki Timi egyik követője. Úgy látszik, hogy a modell vér megmaradt a családban és az anyuka után fia is erre az útra keveredhet.

