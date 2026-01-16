Szupercuki: Tündéri fotókon mutatta meg kislányát Vajna Tímea

Vajna Tímea, vagyis mostani nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszú, fájdalmakkal teli utat tett meg idáig, de sosem adta fel, hiszen az volt a legnagyobb álma, hogy édesanya lehessen. Béranya segítségével jött világra a kisfia, Ben, de még előtte az üzletasszony is teherbe esett egy kislánnyal, aki a Hailey nevet kapta.

Palácsik-Ráthonyi Tímea / Fotó: Mediaworks archív

Palácsik-Ráthonyi Tímea nem is lehetne boldogabb, hiszen duplán is teljesült az álma, így végre teljes lehet a családja. Időnként meg is oszt pár képet az anyai hétköznapokról, és megmutatja a világnak, hogy mennyire cuki gyermekekkel ajándékozta meg őt a sors – most is így tett, ugyanis olyan fotókat posztolt, amiken a masnis hajú Hailey-vel látható, és csupán annyit írt hozzá angolul, hogy „végtelenül hálás”.

Nagyon cuki ❤️🙌👏😍! Csodálatos,gyönyörű kislány!🙏❤️🙏 Jól áll neked az anyaság kedves Timi! Gyönyörű szép édesanya vagy és egy igazi példakép nekünk, akik évekig csak remélték hogy egyszer édesanyák lesznek

– írták a kommentelők Vajna Timi posztjához, amit ide kattintva lehet megtekinteni.