"Tudom, hogy boszi vagyok" - Rácz Jenő felesége leleplezte egyik gyermeknevelési titkát

A gyermeknevelés nem könnyű feladat, de úgy tűnik Rácz Jenő feleségének van egy-két boszorkány trükk a tarsolyában.

Leleplezte egyik trükkjét Rácz Jenő felesége. Fotó: Instagram/ Gyuricza Dóra

Rácz Jenő felesége elárulta, hogyan nyugtassa meg kislányát

Bár saját bevallása szerint a séf feleség, Rácz-Gyuricza Dóra egy igazi boszorkány, ehhez a trükkhöz szerencsére nincs szükség mágiára.

Tudom, hogy boszi vagyok, de ha szeretném picit lenyugtatni az idegrendszerét táncolunk

- írta Instagram-történetében az édesanya.

Remélem, ha nagyobb lesz és nem tudja mihez nyúljon, zenét kapcsol és táncol majd.

Gyuricza Dóra a tanácsához egy tündéri bemutató videót is mellékel, amin kislányával, Kamillával a karjaiban táncol.