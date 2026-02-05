"Tudom, hogy boszi vagyok" - Rácz Jenő felesége leleplezte egyik gyermeknevelési titkát

A gyermeknevelés nem könnyű feladat, de úgy tűnik Rácz Jenő feleségének van egy-két boszorkány trükk a tarsolyában.
Bár saját bevallása szerint a séf feleség, Rácz-Gyuricza Dóra egy igazi boszorkány, ehhez a trükkhöz szerencsére nincs szükség mágiára.
Tudom, hogy boszi vagyok, de ha szeretném picit lenyugtatni az idegrendszerét táncolunk
- írta Instagram-történetében az édesanya.
Remélem, ha nagyobb lesz és nem tudja mihez nyúljon, zenét kapcsol és táncol majd.
Gyuricza Dóra a tanácsához egy tündéri bemutató videót is mellékel, amin kislányával, Kamillával a karjaiban táncol.
