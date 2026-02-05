Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Tudom, hogy boszi vagyok" - Rácz Jenő felesége leleplezte egyik gyermeknevelési titkát

Rácz-Gyuricza Dóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 17:10
Rácz Jenőgyermeknevelés
Van pár boszorkány trükkje a séf feleségnek.

A gyermeknevelés nem könnyű feladat, de úgy tűnik Rácz Jenő feleségének van egy-két boszorkány trükk a tarsolyában.

Leleplezte egyik trükkjét Rácz Jenő felesége.
Leleplezte egyik trükkjét Rácz Jenő felesége. Fotó: Instagram/ Gyuricza Dóra

Rácz Jenő felesége elárulta, hogyan nyugtassa meg kislányát

Bár saját bevallása szerint a séf feleség, Rácz-Gyuricza Dóra egy igazi boszorkány, ehhez a trükkhöz szerencsére nincs szükség mágiára.

Tudom, hogy boszi vagyok, de ha szeretném picit lenyugtatni az idegrendszerét táncolunk

- írta Instagram-történetében az édesanya.

Remélem, ha nagyobb lesz és nem tudja mihez nyúljon, zenét kapcsol és táncol majd.

Gyuricza Dóra a tanácsához egy tündéri bemutató videót is mellékel, amin kislányával, Kamillával a karjaiban táncol.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu