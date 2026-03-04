"Sokat pánikoltam" - 20 éves énjének adott tanácsot Rácz-Gyuricza Dóra

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 16:30
Ismét megválaszolta rajongói égető kérdéseit. Rácz-Gyuricza Dóra nem titkolózik a negatív mozzanatokról sem.

Rácz-Gyuricza Dóra ismét megválaszolta rajongói kérdéseit, és egy megható üzenetet is küldött húszas éveiben járó énjének.

Rácz-Gyuricza Dóra ma már sokkal kiegyensúlyozottabb
Rácz-Gyuricza Dóra ma már sokkal kiegyensúlyozottabb / Fotó: László Szabolcs

Megható üzenetet hagyott húszas éveiben járó énjének Rácz-Gyuricza Dóra

"Mit tanácsolnál a 20-as éveid elején lévő énednek?" - tette fel a kérdést Rácz Jenő feleségének egyik követője. Rácz-Gyuricza Dóra rendkívül őszinte választ adott, és rengeteg kérdést megfogalmazott, ami egy fiatal fejében megfordul.

Hogy tökéletesen időben van. A húszas éveim elején sokat pánikoltam, hogy nem tudom mit csináljak, jól választottam-e szakmát, vagy kezdjek-e el gyorsan valami teljesen mást. Mi legyen a célom? Ki vagyok? Igazából mire való vagyok? Kit érdeklek? Most már tudom, hogy pontosan ott, akkor és azzal voltam, ahol kellett.

- vallotta be őszintén Instagram-oldalán.

Saját bevallása szerint szüksége volt erre az időszakra, ami alatt mindenben megkérdőjelezte magát, miközben félt és először érezte a felnőtt élet súlyát.

Az üzenetem az lenne a 21 éves Dórinak, hogy a döntéshozás sokszor nyomasztó, de felhőtlen szabadságot is ad. Tökéletesen időben vagy, hogy jelenleg azt se tudd, merre van előre.

- zárta le üzenetét régi énjének.

