Megrázó őszinteség: Rácz-Gyuricza Dóra a küzdelmeiről vallott

Őszinte vallomást tett Rácz-Gyuricza Dóra. Rácz Jenő felesége és gyermekének édesanyja Instagram-oldalán, 24 órán keresztül elérhető történetében ugyanis kérdezz-feleleket tartott követőivel, akik különböző témákban érdeklődtek nála. Az egyikre pedig Dóra olyan részletes és hosszú választ adott, amiből kiderült: érzékeny téma számára. Elárulta ugyanis, nagyon sokáig küzdött magával, mivel rájött, nem kell megfelelnie a normáknak.

Rácz-Gyuricza Dóra bevallotta, sokáig küzdött magával / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Rácz-Gyuricza Dóra küzdelmeiről vallott

Volt idő, amikor te is küzdöttél magaddal, magadban?

- tették fel számára a kérdést, amire jött a rendkívül őszinte válasz:

Persze. Nő vagyok, erre vagyok tanítva mióta élek. Minden arról szól ebben a világban, hogy nőként kérdőjelezd meg magad. Ha sovány vagy, miért nincsenek domborulataid. Ha telt idomaid vannak, ehetnél egészségesebben. Ha nincs férjed, akkor mi lehet veled a baj. Ha van férjed, akkor kell legyen saját ambíciód, hisz sosem tudhatod... Ha sokat dolgozol önző vagy. Ha nem dolgozol sokat, akkor lusta. Minden hirdetés minden tanítás, minden arról szól, hogyan legyünk szebbek, jobbak, lehetőleg közben minél kisebbek, de izmosak (ne túl izmosak), szőrtelenek, szagtalanok. Sőt! Maradjunk csendben és mosolyogjunk, mert ez egy "jó kislány" ismertetője. Pici, gyenge és csendes. Ez az ideál

- részletezte, majd határozottan így folytatta:

Én se pici, se gyenge, se csendes nem vagyok! Évekig küzdöttem, hogy beálljak a sorba és megfeleljek, fogjam vissza magam, alkalmazkodjak, koplaljak. Csendben, mosolyogva. Ma már tudom, hogy az erőm pont abban lakozik, hogy egyáltalán nem akarok másolat lenni.