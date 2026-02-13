Rácz Jenő meglepő vallomása – így készül a Valentin-napra a sztárséf

Valentin-nap közeledtével sokakat foglalkoztat, vajon a hírességek hogyan ünneplik a szerelmesek napját. Rácz Jenő most őszintén beszélt arról, náluk mennyire számít február 14-e különleges alkalomnak – és kiderült, egészen másképp gondolkodik a romantikáról, mint sokan mások.

Rácz Jenő felesége ideális helyzetben van, ugyanis férje szerint számukra minden nap Valentin-nap (Fotó: Szabolcs László)

Rácz Jenő Valentin-napja

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra évek óta a hazai sztárvilág egyik legstabilabb párosa. A séf és párja 2019-ben ismerték meg egymást, kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult. Két évvel később összeházasodtak, majd megszületett kislányuk is. Közösségi oldalaikon gyakran látható az idilli családi harmónia: közös utazások, éttermi esték és meghitt pillanatok. Arról kérdeztük a sztárséfet, fontos-e számukra a szerelmesek napja, és szoktak-e külön Valentin-napi programokat szervezni. Rácz Jenő nem köntörfalazott.

Őszintén szólva nem hiszem, hogy én vagyok a legalkalmasabb erre a kérdésre, mert igazából nem szoktuk különösebben megünnepelni. Ráadásul teljesen telt házas az éttermem ezen a napon, úgyhogy van munka bőven. De talán egy közös ebédre kerítünk sort

– mondta a Rumour by Rácz Jenő séfje.

Rácz Jenő elárulta a Borsnak, hogy a kapcsolatuk nem egyetlen dátumtól lesz erős, és elárulta, hogy a házasságuk alapja a mindennapi apró figyelmességben rejlik.

Már több éve házasok vagyunk, és nálunk igazából minden nap egy kicsit Valentin-nap. Nem csinálunk semmit másképp egy ilyen napon, mint ahogy egyébként is szoktuk. Számunkra nem egy különleges alkalom abból a szempontból, hogy mi különösen figyelünk arra, hogy a hétköznapjainkat is úgy éljük, hogy maximálisan figyelünk egymásra. Járunk közös programokra máskor is, töltünk elég időt kettesben

– fogalmazott.

Rácz Jenő szerint a hosszú párkapcsolat kulcsa a mindennapi figyelem, amit igyekszik mindig megadni a feleségének (Fotó: Archív)

Jenő séf számára kifejezetten fontos az együtt töltött idő, de most azt is elárulta, hogy alapvetően mennyire tartja magát romantikus típusnak.

„Azt gondolom, amikor kell, megadom a módját, de nem esem túlzásokba. Szerintem ez is akkor jó, ha egészséges keretek között marad” – tette hozzá.

Nem a virág számít

Az ajándékozás kérdésében is határozott álláspontja van. Nem hisz a kötelező gesztusokban vagy a túlzott tárgyi meglepetésekben.

Nálunk nem számítanak az ajándékok, én nem hiszek benne különösebben. A feleségemmel, illetve azokkal, akiket szeretek, igyekszem mindig figyelmes lenni, ez sokkal fontosabb. A Valentin-napot nem tartom különleges alkalomnak, nem gondolom, hogy ilyenkor többet kellene adnom, mint máskor

– mondta.