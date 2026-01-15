Pumped Gabo vidékre költözne, de még nem nősül – „A gyűrű és az esküvő még odébb van”

Az izomceleb az utóbbi időben egyre többször hangsúlyozza, hogy sokat változott, és már nem csak a féktelen szórakozás tölti ki a mindennapjait. Pumped Gabo ennek ellenére továbbra is keresi azt az életformát, amelyben a szabadság és a felelősség egyaránt helyet kap.

Pumped Gabo hosszú távon vidéken tudja elképzelni életét - beleértve a családalapítást is (Fotó: Facebook)

Pumped Gabo: „Nem szeretem az elhatározós dolgokat”

Pumped Gabo jól megvan kedvesével, kapcsolatuk kiegyensúlyozott és harmonikus, mégis úgy érzi, vannak dolgok, amikkel nem szeretne elsietni semmit. Pumped Gabo barátnője több mint fél éve van újra mellette, és a mindennapokban remekül működnek együtt, akár a házimunkáról, akár a közös időtöltésről van szó. Bár korábban már felmerült benne a családalapítás gondolata, most más dolgok foglalják le a gondolatait, és inkább a jelen megélésére, sportra és a vallásra koncentrál.

Nyár óta van barátnőm, nagyon jól elvagyunk, jól érzem magam. Decemberben töltöttem a 30-at, kerek életkor, de be kell valljam, még mindig tartok a kötöttségektől. A gyűrű és az esküvő még odébb van, nem szeretem az elhatározós dolgokat, így ez még kicsit vár.

Bár minden klappol, a komolyabb lépésre még várni kell kedvesével (Fotó: Facebook)

Pumped Gabó vidéken jobban érzi magát

Ahogy meséli, vidéken találja meg az igazi nyugalmat, ahol két fellépés vagy edzés között szívesen időzik. Pumped Gabo DJ munkái miatt sokat utazik, az éjszaka továbbra is része az életének, mégis egyre fontosabb számára a lelassulás a város zajaitól távol. Amikor teheti, a vidéki házában pihen, kertészkedik és fát aprít. Klasszikus szerepeket vállalnak, amit mindketten élveznek, és ami új ritmust ad a kapcsolatuknak, Gabo a kerti, fizikai munkát részesíti előnyben, míg kedvese a házban sertepeltél. A celeb őszintén beszélt arról is, hogyan látja most az életét és a jövőt.

Sokat szeretek kertészkedni, virágokat ültetni, és ha minden jól megy, idén veszek egy házat Mónosbélen, ott akarok kertészkedni majd tavasztól sokat.

Bár kapcsolatuk stabil, Pumped Gabo szerint még nem érkezett el a következő nagy lépés ideje. Jelenleg inkább az utazást, a közös élményeket és a nyugodtabb hétköznapokat helyezik előtérbe, a jövőt pedig hagyják természetesen alakulni.