Pumped Gabo lelépett a városból – önellátó gazdálkodásba kezdett, tanyasi gazdaként folytatja

Ki ne emlékezne a klasszikus Pumped Gabo táncmozdulatokra, a reality műsorára, vagy a gyúrós képeire, harsány életstílusára? Most azonban úgy tűnik, végleg minden megváltozott: Gabo hátrahagyta a fővárosi fényeket, és a vidéki élet egyszerű örömeiben találta meg önmagát.

Pumped Gabo távol a városi zajtól kezdett új életet (Fotó: Mediaworks archív)

Pumped Gabo a partikirályból lett vidéki gazda

Pumped Gabo így kezdte a beszélgetését a Bors újságírójával, aki a fővárosi életét teljesen felszámolta, és Mónosbélen, egy alig 400 lelkes faluban kezdett új életet:

Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van.

A korábbi partikirály most eperpalánták és fűrészpor között építi új jövőjét. „Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon” – mondta őszinte lelkesedéssel, hiszen célja, hogy az egész falu önellátó legyen egy napon.

A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. „Ezt a 3 hónapos Soundot itt vidéken kell megvalósítani – ha egy év alatt sikerül, akkor egy, ha tíz alatt, akkor tíz” – fogalmazott. Pumped Gabo most inkább fát vág, s bár nagyon szereti az új életét, azért megvannak a kellemetlenségek is.

Egyik nap 11 fok volt bent a házban, amikor hazaértem. Van egy kályhám, azzal tudok fűteni, de nagy, emeletes házam van és k*rva hideg tud lenni

– Gabo szerint akkor sem kérdés, megéri itt élni: „Ez itt a földi mennyország kapuja.”

Pumped Gabo dj-ként továbbra is fontosnak tartja a zenélést (Fotó: Mediaworks archív)

Együtt gazdálkodik szerelmével

A falusi élet nemcsak munkát, hanem társaságot is hozott számára. A bulvárhős elárulta, hogy újra összejött régi szerelmével, így Pumped Gabo barátnője is gyakran vele van Mónosbélen. „A családi ház nem egy egyemberes meló” – mondja nevetve. Míg kedvese a házban segít, Gabo az udvaron dolgozik, fát aprít és kertészkedik. Klasszikus női-férfi szerepeket vállalnak, de mindketten élvezik az új ritmust.

Természetesen az edzésekről sem mondott le: „Nagyon jó konditerem van a közelben, muszáj járnom, hogy embernek érezzem magam.” És ha valamihez nem ért, jön a digitális segítség:

A ChatGPT segít nekem, mit hogyan kell ültetni. Meg a helyiek is nagyon barátságosak.

Gabo közben tanyákat is nézeget a környéken, sőt a kedvezményes 3%-os hitel felvételét is fontolgatja, hogy még több földet és állatot szerezzen. A korábbi Pumped Gabo Instagram-posztok harsány városi pillanatai helyett ma már csendes, természetközeli képeket mutatnak.

Nincs sok hely a világon, ami ennyire szerethető

– zárta gondolatait Gabo. És úgy tűnik, a valaha villogó partikirály most végre megtalálta a saját nyugalmát a falusi élet sokszínű szépségében.