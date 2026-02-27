Princess Szabina üvöltésétől zengett a konyha: a Séfek Séfe versenyzői brutálisan összevesztek

A Séfek Séfe 7. évadának első igazi versenynapján nemcsak a csapatfőzés, hanem ezzel együtt a balhék is elkezdődtek. És persze ahogy az várható volt, két dudás, vagy jelen esetben két királynő nem fér meg egy csárdában, ahogy a konyhában sem. A Nagy Ő Dancsi Szabinája, azaz Princess Szabina és a feketék szépségkirálynője, Orosz Mirella már az első főzést sem bírták ki hajtépés nélkül, legalábbis képletesen, ugyanis Krausz Gábor még időben helyre rakta saját versenyzőjét. Mutatjuk, mi történt.

A Séfek Séfe Szabinája sokak szerint nem való a konyhába, pedig úgy tűnik, hogy eddig sikeresen menetel előre (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Princess Szabinája és Mirella a főzés alatt végig egymással csipkelődtek, ami az eredményhirdetésnél már komoly vitába torkollott. Különösen, hogy miután a zöld tányérok sorra érkeztek, a feketék még mindig szavazat nélkül várakoztak.

„Nem kaptatok tányért, eltört az összes fekete, mert olyan ocsmány volt az ételetek” – szólt be Szabina, majd hamar kiderült, hogy a feketék már biztosan megküzdenek a továbbjutásért.

Nekem teljesen mindegy, kivel főzünk, én tudom, hogy kiknek nincs itt a helye, ez egyértelmű, csak nézzünk Szabinára

– jelentette ki önérzetesen Mirella.

Jaj Mirella, nézzél már tükörbe. A nagy szádon kívül semmi nincs itt, amit tudnál csinálni. Ott fogsz vinnyogni, hogy Pali vagy Lukasz segíts már

– kontrázott a Tischler Petra csapatának visító tornádója.

„Szerintem téged már várnak ma otthon, úgyhogy menjél haza nyugodtan” – ordított vissza Mira.

Krausz Gábor versenyzői nem voltak elragadtatva a Séfek Séfe 2026-os évadának első versenynapján nyújtott teljesítményüktől (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzőit Krausz Gábor választotta szét

Bár az üvöltözés valószínűleg még tovább is tartott volna, ha a feketék vezetője nem lép közbe, és emlékezteti Mirit, hogy nem éppen az ő csapatuk az, aki most előnyben van.

„Mirella, hány fekete tányér van ott? Számoljuk meg!” – tette fel gúnyosan a kérdést Krausz Gábor az üres helyre mutatva, így a versenyző azonnal csendben is maradt.

Az, hogy megy a cicaharc egyfolytában, szerintem felesleges és nem ide való. Ráadásul mi ugatunk a másik csapatnak úgy, hogy még egy k*rva tányérunk sincsen, szintén nem helyénvaló

– fejtette ki a véleményét Palkó is dühösen. És végül igaza is lett, ugyanis a védettséget a zöld csapat szerezte meg, a kieső pedig a feketék Dzsenifere lett.