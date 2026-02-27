Princess Szabina üvöltésétől zengett a konyha: a Séfek Séfe versenyzői brutálisan összevesztek

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 06:30
A Nagy Ő Princess Szabinája és a fekete csapat szépségkirálynője már a kezdetektől nehezen férnek meg egymás mellett, ami az első versenynapon még inkább kiélesedett. A Séfek Séfe szereplői között végül Krausz Gábornak kellett rendet raknia, olyan szinten elfajult a vita.
Niki
A szerző cikkei

A Séfek Séfe 7. évadának első igazi versenynapján nemcsak a csapatfőzés, hanem ezzel együtt a balhék is elkezdődtek. És persze ahogy az várható volt, két dudás, vagy jelen esetben két királynő nem fér meg egy csárdában, ahogy a konyhában sem. A Nagy Ő Dancsi Szabinája, azaz Princess Szabina és a feketék szépségkirálynője, Orosz Mirella már az első főzést sem bírták ki hajtépés nélkül, legalábbis képletesen, ugyanis Krausz Gábor még időben helyre rakta saját versenyzőjét. Mutatjuk, mi történt.

Séfek Séfe Princess Szabina már ismerős A Nagy Ő-ből a nézők számára.
A Séfek Séfe Szabinája sokak szerint nem való a konyhába, pedig úgy tűnik, hogy eddig sikeresen menetel előre (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Princess Szabinája és Mirella a főzés alatt végig egymással csipkelődtek, ami az eredményhirdetésnél már komoly vitába torkollott. Különösen, hogy miután a zöld tányérok sorra érkeztek, a feketék még mindig szavazat nélkül várakoztak.

„Nem kaptatok tányért, eltört az összes fekete, mert olyan ocsmány volt az ételetek” – szólt be Szabina, majd hamar kiderült, hogy a feketék már biztosan megküzdenek a továbbjutásért.

Nekem teljesen mindegy, kivel főzünk, én tudom, hogy kiknek nincs itt a helye, ez egyértelmű, csak nézzünk Szabinára

 – jelentette ki önérzetesen Mirella.

Jaj Mirella, nézzél már tükörbe. A nagy szádon kívül semmi nincs itt, amit tudnál csinálni. Ott fogsz vinnyogni, hogy Pali vagy Lukasz segíts már

– kontrázott a Tischler Petra csapatának visító tornádója.

„Szerintem téged már várnak ma otthon, úgyhogy menjél haza nyugodtan” – ordított vissza Mira.

Krausz Gábor versenyzői nem voltak elragadtatva a Séfek Séfe 2026-os évadának első versenynapján nyújtott teljesítményüktől (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzőit Krausz Gábor választotta szét

Bár az üvöltözés valószínűleg még tovább is tartott volna, ha a feketék vezetője nem lép közbe, és emlékezteti Mirit, hogy nem éppen az ő csapatuk az, aki most előnyben van.

„Mirella, hány fekete tányér van ott? Számoljuk meg!” – tette fel gúnyosan a kérdést Krausz Gábor az üres helyre mutatva, így a versenyző azonnal csendben is maradt.

Az, hogy megy a cicaharc egyfolytában, szerintem felesleges és nem ide való. Ráadásul mi ugatunk a másik csapatnak úgy, hogy még egy k*rva tányérunk sincsen, szintén nem helyénvaló

 – fejtette ki a véleményét Palkó is dühösen. És végül igaza is lett, ugyanis a védettséget a zöld csapat szerezte meg, a kieső pedig a feketék Dzsenifere lett.

