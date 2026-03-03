Elege lett Lékai-Kiss Ramóna férjének, nem bírta tovább

Lékai-Kiss Ramóna hétről hétre egyre merészebb ruhákban jelenik meg a Nagy Duett adásaiban, és megjegyzései csak rátesznek egy lapáttal az egészre. Azonban úgy tűnik, mindezt férje, Lékai Máté megelégelte, ugyanis a TV2 műsorának zsűritagja véget vetett az altesti poénoknak.
A zsűritag a Nagy Duett első adás előtt tükör elé állt, majd bevallotta, hogy se bugyi, se melltartó nincsen rajta. Azonban itt nem állt meg pikáns megjegyzéseivel, ugyanis a második adásban a kamerák előtt jelentette ki: "Ma is úgy döntöttem, nehogy már legyen egy olyan produkció, amelynél lecsúszik a bugyim, úgyhogy ez ma sem fordulhat elő."
Az apró megjegyzések ezt követően a műsor visszatérő elemei lettek, egészen addig, míg Ifj. Schóbert Norbi és mestere, Lengyel Johanna produkciója után ismét szóba került Ramóna fehérneműje, de a poénkodást hamar lelőtte.
A férjem azt kérte, hogy a harmadik adásban mellőzzük a bugyi témát
- jelentette ki a zsűritag.
Az egykori válogatott kézilabdázó úgy tűnik, nagy figyelemmel követi felesége munkásságát, és nem fél attól sem, hogy közbeszóljon, ha valami nem tetszik neki. Korábban a Sztárban Sztár All Stars zsűrizése közben is közbe kellett avatkoznia, ugyanis szóba kerültek a büdös zoknijai.
Vasárnaponként, amikor hazaérek körülbelül éjfél-fél egy körül, a férjem már alszik. Hát most nem aludt. Megvárt, és volt egy félórás beszélgetésünk arról, hogy elege van abból, hogy az utcán megállítják az emberek, hogy szedje össze a zokniját. Úgyhogy mondta, hogy ezt fejezzem be, és ne hozzam őt szóba
- osztotta meg férje kérését a Ramóna.
Ekkor szóvá tette Máté, hogy bizonyos dolgokról a beszélgetést érdemes határok között tartani, azonban felesége nem ígért neki semmit - írta a Story.
