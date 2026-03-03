Elege lett Lékai-Kiss Ramóna férjének, nem bírta tovább

Lékai-Kiss Ramóna hétről hétre egyre merészebb ruhákban jelenik meg a Nagy Duett adásaiban, és megjegyzései csak rátesznek egy lapáttal az egészre. Azonban úgy tűnik, mindezt férje, Lékai Máté megelégelte, ugyanis a TV2 műsorának zsűritagja véget vetett az altesti poénoknak.

Még Lékai-Kiss Ramóna férje is besokallt a viccektől / Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT! MAGAZIN

Véget vetett a mulatságnak Lékai-Kiss Ramóna

A zsűritag a Nagy Duett első adás előtt tükör elé állt, majd bevallotta, hogy se bugyi, se melltartó nincsen rajta. Azonban itt nem állt meg pikáns megjegyzéseivel, ugyanis a második adásban a kamerák előtt jelentette ki: "Ma is úgy döntöttem, nehogy már legyen egy olyan produkció, amelynél lecsúszik a bugyim, úgyhogy ez ma sem fordulhat elő."

Az apró megjegyzések ezt követően a műsor visszatérő elemei lettek, egészen addig, míg Ifj. Schóbert Norbi és mestere, Lengyel Johanna produkciója után ismét szóba került Ramóna fehérneműje, de a poénkodást hamar lelőtte.

A férjem azt kérte, hogy a harmadik adásban mellőzzük a bugyi témát

- jelentette ki a zsűritag.

Nem ez volt az első alkalom, hogy férje megpróbálta megállítani

Az egykori válogatott kézilabdázó úgy tűnik, nagy figyelemmel követi felesége munkásságát, és nem fél attól sem, hogy közbeszóljon, ha valami nem tetszik neki. Korábban a Sztárban Sztár All Stars zsűrizése közben is közbe kellett avatkoznia, ugyanis szóba kerültek a büdös zoknijai.

Vasárnaponként, amikor hazaérek körülbelül éjfél-fél egy körül, a férjem már alszik. Hát most nem aludt. Megvárt, és volt egy félórás beszélgetésünk arról, hogy elege van abból, hogy az utcán megállítják az emberek, hogy szedje össze a zokniját. Úgyhogy mondta, hogy ezt fejezzem be, és ne hozzam őt szóba

- osztotta meg férje kérését a Ramóna.

Ekkor szóvá tette Máté, hogy bizonyos dolgokról a beszélgetést érdemes határok között tartani, azonban felesége nem ígért neki semmit - írta a Story.