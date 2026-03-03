Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Risztov Éva elárulta: óvszerbe rejtette az izotóniás zselét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 08:38
Risztov ÉvaBochkor Gábor
Egy meghökkentő sztorival indult el a Retro Rádió reggeli műsorának új korszaka. Risztov Éva visszaemlékezése bizarr praktikájára mindenki szemébe könnyeket csalt.

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön, a Retro Rádió stúdiójába az új műsorvezető nem hétköznapi történetekkel a tarsolyában érkezett. Risztov Éva debütált a reggeli műsorban, de különleges sportélménye, amit megosztott a nézőkkel, egyszerre volt bizarr és vicces.

Bizarr történettel indított Risztov Éva a Retro Rádió műsorában.
Bizarr történettel indított Risztov Éva a Retro Rádió műsorában / Fotó: MW

Pár másodpercnyi néma döbbenet követte Risztov Éva debütáló történetét a Retro Rádióban

Az olimpiai bajnok úszó március 2-án csatlakozott a Retro Rádió reggeli műsorvezetői csapatához, ahol Bochkor Gábor és Háder György mellett foglalt helyet. Pénteken még meghatódva búcsúzott a Nemzeti Sportrádió hallgatóitól, de hétfőn már egy meghökkentő történettel mutatkozott be a Retro Rádió hallgatóinak.

Ezúttal nem érmei voltak a beszélgetés középpontjában, hanem egy meglehetősen bizarr praktika, amit 2011-ben alkalmazott.

Nyílt vízi úszó voltam és ott ugye a hosszú távra viszel magaddal izotóniás italt és zselét. És akkoriban nem tudtam - ez 2011 - hogyan viszem magammal úszáskor, hogyan teszem bele a fürdőruhámba. Hát, én azt találtam ki, hogy egy óvszerbe tettem bele a tápláló zselét, kötöttem rá csomót és beledugtam a fürdőruhám fenekébe. És amikor úsztam, kitéptem az óvszert, elharaptam és abból ittam a zselét

- magyarázta.

A történetét pár másodpercnyi néma döbbenet fogadta, majd kitört a nevetés, és Éva bevallotta: "Kellemetlen tudom, de benne van a közvetítésekben, hogy úszás közben óvszerből iszom a zselét." A rövid történet után visszatérő vicc lett a kettő tartalék zselés óvszer, amelyek hurkaként lógtak a sportoló fürdőruhája alatt.

Éva Lovász Lászlót váltotta fel a műsorban, de már nem volt ismeretlen számára a rádiózás világa. Mostantól a Retro Rádió hallgatói minden hétköznap reggel az ő történeteit hallgathatják, és az első adásból úgy tűnik, vállalja a kevésbé elegáns részleteket is - írta a Ripost.

 

