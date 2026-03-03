Szörnyű álhír terjed az interneten – Korda György állapotáról van szó

Szörnyű hírek jelentek meg Korda György állapotáról. A rémhírek szerint a legendás előadót családja és szerettei gyászolják. A hír természetesen nem igaz, éppen ezért végtelenül felháborodtak a rajongók.

Korda György haláláról írt egy internetes oldal, felháborító rémhírek terjednek (Fotó: Bors)

Korda György halálhírét keltették

Korda György jó egészségnek örvend, fiatalokat megszégyenítő energiával lép rendszeresen színpadra és kicsattanó boldogsággal élvezi az életet 87 évesen is. Ennek ellenére rémséges hírek jelentek meg a Csináljuk a fesztivált zsűritagjáról a napokban, melyek halálhírét keltették.

Megerősítette a család a felfoghatatlant. Örökre búcsúzunk Korda Gyuri bácsitól

– így szól a cikk címe, mely egy egész lavinát elindított, majd így folytatták:

„Egyre rosszabbodó egészségi állapotuk miatt váratlan dolgot jelentettek be! Korda György és Balázs Klári miatt az egész ország „feketébe borult”. A hazai életben egy korszak zárul most le, végleg” – olvasható a cikkben.

Korda György Balázs Klárival együtt jár fellépésekre (Fotó: Szabolcs László / hot!archív)

Korda György koncertjeit sem mondta le

A hazugságot terjesztő álhírgyárosok csupán arról számolnak be írásukban, hogy a híres házaspár Korda György és Balázs Klári visszavonulnak és egy búcsúkoncert keretein belül mondanak búcsút rajongóiknak. Azonban még ez a hír sem bizonyult igaznak. A Korda házaspár ugyanis legutóbb február 14-én, Valentin-napon tartott koncertet, ahol semmiféle romló egészségügyi állapotra nem voltak utaló jelek.

A rajongók mélységesen felháborodtak a közösségi oldalakon, a kommentszekció szinte azonnal megtelt dühöngő hozzászólásokkal.

Szégyelljék magukat! Ebből semmi sem igaz

– írta egy kommentelő.

„Hazugság! Jól vannak mind a ketten” – érkezett egy másik hozzászólás.

De megba….tok, hogy úgy teszitek fel, mintha meghalt volna

– írták a dühös hozzászólók.

Sok sztár esett már áldozatul

Nem Korda György és felesége az egyetlenek, akiknek halálhírét keltették az internetes oldalak. Korábban a Megasztár versenyzőjéről, Jánoki Márióról is megjelentek hasonló cikkek, korábban pedig a Házasság első látásra 3. évadából igyekeztek hasznot húzni. A terjesztések szerint ugyanis, a TV2 párkapcsolati reality-jének sztárja, Miló Viki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Persze ezekből egyik hírnek sem volt valóságalapja.