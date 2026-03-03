Szörnyű álhír terjed az interneten – Korda György állapotáról van szó

Szörnyű hírek jelentek meg Korda György állapotáról. A rémhírek szerint a legendás előadót családja és szerettei gyászolják. A hír természetesen nem igaz, éppen ezért végtelenül felháborodtak a rajongók.
Korda György jó egészségnek örvend, fiatalokat megszégyenítő energiával lép rendszeresen színpadra és kicsattanó boldogsággal élvezi az életet 87 évesen is. Ennek ellenére rémséges hírek jelentek meg a Csináljuk a fesztivált zsűritagjáról a napokban, melyek halálhírét keltették.
Megerősítette a család a felfoghatatlant. Örökre búcsúzunk Korda Gyuri bácsitól
– így szól a cikk címe, mely egy egész lavinát elindított, majd így folytatták:
„Egyre rosszabbodó egészségi állapotuk miatt váratlan dolgot jelentettek be! Korda György és Balázs Klári miatt az egész ország „feketébe borult”. A hazai életben egy korszak zárul most le, végleg” – olvasható a cikkben.
A hazugságot terjesztő álhírgyárosok csupán arról számolnak be írásukban, hogy a híres házaspár Korda György és Balázs Klári visszavonulnak és egy búcsúkoncert keretein belül mondanak búcsút rajongóiknak. Azonban még ez a hír sem bizonyult igaznak. A Korda házaspár ugyanis legutóbb február 14-én, Valentin-napon tartott koncertet, ahol semmiféle romló egészségügyi állapotra nem voltak utaló jelek.
A rajongók mélységesen felháborodtak a közösségi oldalakon, a kommentszekció szinte azonnal megtelt dühöngő hozzászólásokkal.
Szégyelljék magukat! Ebből semmi sem igaz
– írta egy kommentelő.
„Hazugság! Jól vannak mind a ketten” – érkezett egy másik hozzászólás.
De megba….tok, hogy úgy teszitek fel, mintha meghalt volna
– írták a dühös hozzászólók.
Nem Korda György és felesége az egyetlenek, akiknek halálhírét keltették az internetes oldalak. Korábban a Megasztár versenyzőjéről, Jánoki Márióról is megjelentek hasonló cikkek, korábban pedig a Házasság első látásra 3. évadából igyekeztek hasznot húzni. A terjesztések szerint ugyanis, a TV2 párkapcsolati reality-jének sztárja, Miló Viki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Persze ezekből egyik hírnek sem volt valóságalapja.
