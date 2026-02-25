Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kiderült, mihez kezd kiesése után A Nagy Duett sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 13:05 / FRISSÍTÉS: 2026. február 25. 14:16
A Nagy Duett 2026kiesésPéterffy Lili
Sajnos csak két adás jutott Péterffy Lilinek a TV2 sikerműsorában, amiben a Bódi ikrekkel szerepelt. A Nagy Duett ugyan véget ért számára, az énekesnő a Borsnak pedig elárulta, mi vár most rá.
Tavaly a Sztárban Sztár All Starsban hétről-hétre elkápráztatta hangjával, tehetségével, énekhangjával, utánzásával a zsűrit és a nézőket Péterffy Lili. A Nagy Duett azonban csak két adást jelentett számára: sajnos múlt vasárnap véget ért számára és a Bódi tesók számára a verseny. 

Péterffy Lili és a Bódi ikrek közt jó volt a kémia a Nagy Duettben.
Péterffy Lili párja, illetve párjai a Bódi tesók voltak a Nagy Duett 2026-ban (Fotó: Bors)

A Nagy Duett után sem unatkozik Péterffy Lili 

A népszerű showműsor második adása a Bódi ikrek és mesterük, Péterffy Lili Lelle távozásával zárult. A gyönyörű énekesnő és DJ nagyon sajnálja ugyan, hogy kiestek a műsorból, de úgy gondolja, minden okkal történik. 

„Úgy történik minden, ahogy történnie kell, elfogadtuk, az élet megy tovább, én csinálom tovább a koncertjeimet, dolgozom a projektjeimen, utazom” – mondta a Borsnak Lili, akit arról is kérdeztünk, mi történt vele a Sztárban Sztár All Stars műsor óta. – „Ötévnyi történés zajlott az életemben. Fantasztikus lehetőségeket kaptam utána, énekeltem az Il Volo világhírű trióval, aztán fordítottam André Rieu két koncertjén. De utaztam is, elkezdtem egy saját előadást is kidolgozni, aztán jött A Nagy Duett, nem gondoltam, hogy ilyen hamar megint egy ilyenfajta műsorban találom magam, jó kis kaland volt!”

Péterffy Lilit a Nagy Duett előtt a Sztárban Sztár All Stars műsorban láthatták a nézők.
A Sztárban Sztár All Stars verseny hatalmas kaland volt Lili számára (Fotó: TV2)

Útkeresésben volt

Miután kiesett a Sztárban Sztár All Starsból Péterffy Lili, elárulta, hogy bár a színpadon mindig magabiztos, neki is voltak önértékelési gondjai, terápiára is járt, elmondása szerint útkeresésben volt. 

„Az elmúlt évek alatt elég nagy utat jártam be. Hat éve foglalkozom önismerettel, spiritualitással, tudatossággal, és be kell vallanom, hogy nagy szükségem volt rá. Hetente járok terápiára, és ez sokat segít abban, hogy a hétköznapokban felmerülő problémákat is könnyebben megoldjamnyilatkozta tavaly a HOT! Magazinnak, most pedig rákérdeztünk, hol tart az útkeresésben. – „Azt gondolom, az ember útkeresése egész életében történik, nálam arról volt szó akkor, hogy a régi annyira már nem működött, az új fejezethez meg még nem érkeztem meg, a két végpont közötti állapotban voltam.”

 

