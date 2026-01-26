Kiderült a titkos fegyver! Az Ázsia Expressz után A Nagy Duett 2026-os évadát is megnyerhetik a Bódi tesók

A Nagy Duett 8. évadával tér vissza a TV2 képernyőjére február 15-én. Minden eddiginél izgalmasabb a felhozatal. Gáspár Bea, Fekete Pákó, Gesztesi Panka, szerelmespárok és egy trió is színpadra lép majd. Utóbbit a Bódi tesók és Péterffy Lili Lelle hármasa alkotja: már most szinte biztosak a győzelmükben.

A Bódi tesók biztosak a győzelemben, énektanáruk, Péterffy Lili Lelle is bizakodó A Nagy Duett című műsort illetően (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

El is dőlt A Nagy Duett?

A Nagy Duett szereplői között akadnak, akik elsősorban csak szeretnék jól érezni magukat, és vannak, akik már most eltökélték, hogy meg sem állnak a győzelemig. A műsor sajtótájékoztatóján a Bódi tesók: Hunor és Megyer elárulta, tavaly az Ázsia Expressz kalandjának is hasonló önbizalommal álltak neki: akkor bevált, megnyerték a reality-t. Ezúttal sincs ez másképp, vallják, hogy ha önmagukat adják, biztos a győzelem. De mit szól ehhez énektanáruk, a Sztárban Sztárból is ismert Péterffy Lili Lelle?

„Hú, most azt a szöveget mondjam, amit rám erőltettek?” – nevetett a Borsnak nyilatkozva, majd komolyra fordítva a szót, elmondta:

„Nekem fontos, hogy meglegyen a harmónia. És ahhoz, hogy mindannyian ki tudjuk élni magunkat, és ki tudjuk pakolni a szívünket hétről hétre, ahhoz az kell, hogy tisztelettel és egymást figyelembe véve tudjunk működni. De ezzel nem lesz gond, ezek a fiúk nagyon kedvesek és figyelmesek” – lapogatta meg versenytársai vállát.

„Az elején bántott is, hogy nem vágta rá rögtön, hogy két jóképű, jó lelkű, tehetséges fiúval van dolga” – vette át a szót nevetve Megyer, majd hozzátette: „Szerintem, amúgy Lili is jól járt velünk…”

A Nagy Duett szereplői: izgalmas csapat gyűlt össze (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

„A negatív kritikáktól nem félünk”

Hunor megerősítette:

„Örülünk Lilinek, láttuk őt több műsorban is szerepelni, és nagyon jó volt. Mi énekelni ugyan nem tudunk, de szórakoztatni annál inkább. Szóval, mi nem az énektudásunkkal fogjuk megnyerni a szíveket és a versenyt, hanem humorral. És persze ének tekintetében is megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. A negatív kritikáktól nem félünk, hiszen a hangunkat ért kritikákkal egyet kell hogy értsünk” – hangsúlyozta az énekesjelölt.

Lili hozzátette, ebben a versenyben nemcsak a tiszta hangok számítanak, hanem a szimpátia.

Ennek a műsornak nem az a lényege, hogy profi énekeseket faragjunk. Hanem, hogy kihozzuk magunkból a maximumot és szórakoztassunk a színpadon.

Ahhoz mit szólnak, hogy rendhagyó módon hárman szállnak versenybe?