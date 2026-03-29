„Inkább egy jó magyar bor, mint az LSD!” – Pataky Attila keményen odaszólt Radnai Márknak

Pataky Attila kérlelhetetlen őszinteséggel kommentálta a magyar politikai élet legforróbb eseményeit. Az EDDA frontembere szerint a hazai és a nemzetközi közbeszéd olyan mélységekbe süllyedt, ahonnan már csak a legelszántabbak tudnak felemelkedni. A zenész szerint sorsfordító időkben élünk, amikor a nemzeti szuverenitás és a belső béke megőrzése fontosabb minden politikai csatározásnál, éppen ezért úgy érzi, eljött az idő, hogy végleg tiszta vizet öntsön a pohárba a jövőnket fenyegető veszélyekkel kapcsolatban.

Pataky Attila Orbán Viktor és Szijjártó Péter erejében maximálisan hisz (Fotó: Hagymási Bence / 24óra)

Pataky Attila szerint nincs helye ukrán ügynököknek Magyarországon

A zenész sziklaszilárdan áll a kormányfő mellett. Pataky Attila ugyanis nem kertelt az ukrán ügynökök kapcsán: úgy véli, Orbán Viktor joggal rántotta le a leplet azokról a titkosszolgálati manőverekről, amelyek a Tisza Párton keresztül próbálnak beavatkozni a magyar választásokba. Az énekes szerint ezt semmiképpen sem hagyhatjuk, hiszen Magyarország a magyaroké, és minden külső befolyásolási kísérlet a nemzet ellen irányul:

Úgy hiszem, Viktor már nagyon sok éve teszi a dolgát, és száz százalékig hiszek abban, hogy tudja, mit kell tennie. Hiszek a rutinjában, hiszen húszéves kora óta teszi a dolgát

– fejtette ki véleményét az énekes, aki Szijjártó Péter külügyminiszter munkáját is példaértékűnek tartja, kiemelve a miniszter fiatal kora ellenére megszerzett hatalmas tapasztalatát.

„Ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet soha nem lehet legyőzni"

A rocklegenda szerint a mai világban a határozottság az egyetlen fegyver.

„Azt ajánlom nekik, hogy csak határozottan járjanak el. Már nincs hová hátrálni, olyan mocsoktengerbe süllyedt a kommunikáció itthon és a világban is, hogy egyszerűen fel kell állni, és menni szembe a széllel” – üzente a politikai vezetésnek.

Pataky szerint a káoszteremtés csak ideiglenes lehet, mert a gyűlölet előbb-utóbb felemészti önmagát is. Felidézte a történelem legvéresebb diktatúráit, Mao rendszerét és a rettegett ÁVÓ-t is, emlékeztetve mindenkit, hogy a gonoszságra épülő rendszereknek mindig csúnya végük lesz.

Ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet soha nem lehet legyőzni. A szeretet etet, a gyűlölet ölet – és egy idő után elpusztítja azt is, aki gyűlöl

– tette hozzá látnoki erővel.