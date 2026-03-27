Kitálalt egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről

A korábbi ukrán titkosügynök saját bevallása szerint éveken át a rendszer része volt, most pedig megszólal többek között az aranykonvoj és az ukrán „feketepénzek” ügyében is egy egészen megdöbbentő interjúban. A férfinek állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra – írja a Tények.

A férfi a rengeteg kérdést felvető, több tízmillió dollárt és eurót, illetve aranyat szállító ukrán aranykonvoj ügyéről is beszél.

Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy fekete pénz. Az ukrán hadsereg fekete pénze… nincs hivatalos nyoma, és ezzel mindent megoldanak

– árulta el a korábbi ukrán titkosügynök, aki szerint az ukrán aranykonvoj ügye nem egyedi eset, több ilyen szállítmány is áthaladhatott Magyarországon.