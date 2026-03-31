Pataky Attila nem kér a Tisza-adóból

Március 30-án, hétfőn rendkívüli bejelentéssel érkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. Kiszivárgott ugyanis, hogy a Tisza Párt olyan forgatókönyvet készített, amivel Magyarországot leválasztaná az olcsó, orosz energiáról. „Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra” - mondta videójában a magyar miniszterelnök. Az, hogy Magyar Péterék terveivel mindenki csak veszítene, egyértelmű, éppen ezért is akadtak ki sokan rájuk az adó és energiapolitikájuk kapcsán. Köztük Pataky Attilával, aki korábban lapunknak kifejtette véleményét a Tisza adózási politikájával kapcsolatban.

Pataky Attila elítéli a Tisza adóterveit (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Pataky Attila szerint nem szabadna megemelni az adókat

Novemberben nagy felháborodást okozott, amikor kiderült, hogy az ellenzék eb- és macskaadót szabna ki a magyar emberekre. Ezek mellett is szerepeltek olyan intézkedések, amik nem a magyar embereket szolgálnák.

A Tisza-csomagtól az Isten óvjon minket! Semmi mások ők, csak fizetett provokátorok, káoszteremtők. Sajnos a gyűlölet útját választották, mi a szeretetét

– mondta lapunknak az énekes.

Az EDDA frontembere azt is hozzátette, hogy a baloldal olyan irányba lökné az országot, aminek következményei beláthatatlanok.

Pataky Attila a kutyaadóról is elmondta, hogy védeni kellene inkább az állatokat és nem újabb adókat kiszabni rájuk (Fotó: Mandiner)

Újabb részletek láttak napvilágot azóta

Az iráni háború kitörése után felgyorsultak az események a világban. Az olaj a világpolitika egyik legfontosabb kérdésköre a Közel-Keleten zajló fegyveres események miatt. A magyar kormány nemrég védett árat szabott ki a benzinre és a gázolajra. Emellett Ukrajna elzárta a Barátság-kőolajvezetéket, ami Magyarországra szállította az olcsó, orosz olajat. Szijjártó Péter ezek után bejelentette, hogy a magyar kormány elzárja a dízel üzemanyag exportját Ukrajnába. A tegnapi hírek pedig arról szóltak, hogy a Tisza Párt teljesen leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz olajról.

Pataky Attila már korábban figyelmeztette a magyar embereket, hogy a jelenlegi ellenzék olyan adótervekkel áll elő, amiknek csúnya vége lehet.