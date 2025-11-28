Pataky Attila: A Tisza-adótól az Isten óvjon minket

Óriási felháborodást kavart a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagja, amely napok óta uralja a közéleti beszélgetéseket. A dokumentum tartalma nemcsak a politikát rázta meg, hanem a hazai rockvilág egyik legismertebb arcát is megszólalásra késztette: Pataky Attila úgy érezte, nem maradhat csendben, amikor szerinte az ország sorsáról van szó.
A legendás rockénekes gyerekkori emlékeivel érzékeltette, miért viseli különösen rosszul az eb- és macskaadó ötletét:
Miskolci vagyok, egy húsüzem mellett születtem. Ott is voltak kóbor macskák, kutyák. A maradék kaját mindig megkapták tőlünk, most megint sok lehet belőlük... Én mindig is ki fogok állni az állatokért, és nagyon rosszul teszi az, aki a négylábú barátainknak rosszat akar. Inkább támogatni kell hontalan, kóbor állatokat, nem adókat kitalálni...
— utalt az EDDA frontembere arra, hogy a Tisza Párt még a négylábú kedvenceket is megadóztatná. Pataky szerint a kiszivárgott adócsomag nemcsak igazságtalan, de veszélyes is minden magyar emberre nézve.
A Tisza-csomagtól az Isten óvjon minket!
- jelentette ki.
Az EDDA frontembere a Tisza Pártról is kemény véleményt alkotott, meggyőződése, hogy nem az ország javát akarják szolgálni: „Semmi mások ők, csak fizetett provokátorok, káoszteremtők. Sajnos a gyűlölet útját választották, mi a szeretetét”— jegyezte meg Pataky Attila, aki szerint a Tisza-adó olyan irányba lökné az országot, amelynek a következményei beláthatatlanok.
A Tisza-megszorítócsomag tartalmát látva nem csoda, hogy ekkora a felháborodás: a progresszív, 22–33%-ra ugró SZJA, a családi kedvezmények 30%-os visszavágása, a KKV-k adóterheinek drasztikus emelése és a 32%-ra növelt külön ÁFA olyan terhek, amelyek egy átlagos magyar család mindennapjait forgathatnák fel. A 20%-os özvegyi nyugdíjadó ötlete sokakat sokkolt, a házi kedvenceket érintő kutya- és macskaadó pedig végképp betették a kaput. A tervezet ráadásul az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációjának vízióját is előrevetíti — ami a kritikusok szerint az egyik legnagyobb, történelmi horderejű kockázat, amellyel az ország mostanában szembenézett.
