Családját vitte enni, amikor lelőtték az apukát – golyóval a fejében vezetett a kórházig

Egy apuka emberfeletti erőt tanúsított, amikor saját magát vitte kórházba, miközben családját is megmentette, miután vezetés közben fejbe lőtték.
Az oregoni rendőrség két embert is letartóztatott az ügyben, miután Mario Garciát meglőtték egy In-N-Out gyorsétterem autós kiszolgálójánál.
A 20 éves Ethan Adrian Armenta-Lagunast és a 18 éves Gabriel Javiert szerdán fogták el a hatóságok. Elsőfokú testi sértéssel, fegyverhasználattal, garázdasággal és más személy gondatlan veszélyeztetésével vádolják őket a február 9-i lövöldözés miatt.
A Keizeri Rendőrkapitányság közölte, hogy a nyomozás során Armenta-Lagunas lakásában több fegyvert is találtak. Hozzátették, hogy bár két gyanúsítottat elfogtak, egy harmadik férfit - a 22 éves Anthony Taylor-Manriquezt - még mindig keresnek.
A 28 éves Garcia éppen 2 és 7 éves gyermekeivel, valamint feleségével utazott az autóban, amikor hirtelen lövések dördültek. A golyók betörték az autó ablakait, az egyik lövedék pedig fejen találta Garciát.
A káosz és a félelem közepette miközben sérült volt és fájdalmai voltak, valahogy mégis erőt talált ahhoz, hogy biztonságba vezessen minket a helyszínről
- írta a felesége.
Garcia felesége és gyermekei sértetlenül megúszták az incidenst, és az apuka fejéből később egy műtét során eltávolították a golyót. Szerencsére súlyos agykárosodás nélkül megúszta a támadást, és jelenleg otthon lábadozik – írja a Fox News.
Most hosszú út áll előtte, amely a pihenésről, a gyógyulásról és a felépülésről szól
- írta a felesége, aki szerint az orvosok is úgy vélik, hogy Garcia állapota valóságos csoda.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.