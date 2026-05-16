Családját vitte enni, amikor lelőtték az apukát – golyóval a fejében vezetett a kórházig

Egy apuka emberfeletti erőt tanúsított, amikor saját magát vitte kórházba, miközben családját is megmentette, miután vezetés közben fejbe lőtték.

Fejbe lőtték, mégis kórházba vezette magát Marcio Garcia (Fotó: GoFundMe)

Kik támadtak a családra?

Az oregoni rendőrség két embert is letartóztatott az ügyben, miután Mario Garciát meglőtték egy In-N-Out gyorsétterem autós kiszolgálójánál.

A 20 éves Ethan Adrian Armenta-Lagunast és a 18 éves Gabriel Javiert szerdán fogták el a hatóságok. Elsőfokú testi sértéssel, fegyverhasználattal, garázdasággal és más személy gondatlan veszélyeztetésével vádolják őket a február 9-i lövöldözés miatt.

A Keizeri Rendőrkapitányság közölte, hogy a nyomozás során Armenta-Lagunas lakásában több fegyvert is találtak. Hozzátették, hogy bár két gyanúsítottat elfogtak, egy harmadik férfit - a 22 éves Anthony Taylor-Manriquezt - még mindig keresnek.

Fejbe lőtték, mégis családját menekítette

A 28 éves Garcia éppen 2 és 7 éves gyermekeivel, valamint feleségével utazott az autóban, amikor hirtelen lövések dördültek. A golyók betörték az autó ablakait, az egyik lövedék pedig fejen találta Garciát.

A káosz és a félelem közepette miközben sérült volt és fájdalmai voltak, valahogy mégis erőt talált ahhoz, hogy biztonságba vezessen minket a helyszínről

- írta a felesége.

Garcia felesége és gyermekei sértetlenül megúszták az incidenst, és az apuka fejéből később egy műtét során eltávolították a golyót. Szerencsére súlyos agykárosodás nélkül megúszta a támadást, és jelenleg otthon lábadozik – írja a Fox News.

Most hosszú út áll előtte, amely a pihenésről, a gyógyulásról és a felépülésről szól

- írta a felesége, aki szerint az orvosok is úgy vélik, hogy Garcia állapota valóságos csoda.