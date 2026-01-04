Ennél dögösebbet ma nem látsz, meztelenruhában bulizott Palvin Barbi

Mintha megállt volna az idő, Palvin Barbi egyszerűen nem öregszik. Bomba formában van, így nem is csoda, hogy ezt az évet a szokottnál dögösebben kezdte meg.

Palvin Barbi kiemelte idomait / Fotó: ZUMAPRESS.com

Palvin Barbi ruhája brutál merész

Újév alkalmából posztolt a szupermodell, aki mögött a szokásosnál is mozgalmasabb év áll, ami nagy szó, tekintve,hogy roppant keresett a szakmájában. Friss bejegyzéséből nem maradhatott ki férje, Dylan Sprouse sem, aki mindig büszkén jelenik meg a társaságában. Ezúttal Barbi meztelenruhában bulizott, mindössze egy apró fekete fehérneműt viselt az áttetsző ruhadarab alatt.

A fotósorozatban nemcsak férjével pózol, egy szelfit is készített magáról, ráadásul egészében is megtekinthetjük az elképesztő ruhakölteményt, amit az estére választott. A hálós darab néhol épp úgy csillog, mint Palvin Barbi.

Palvin Barbi nehézségei

Az új évvel talán új lehetőségek is berobbantak a sztár életébe, aki számára nehéz volt az elmúlt időszak, hiszen folyamatos fájdalmak miatt kórházban kötött ki endometriózisa miatt.

Azóta Barbi szinte sugárzik, így remélhetőleg az idei év már sokkal kellemesebben fog telni a sztár és férje számára.