Palvin Barbi és Dylan Sprouse: ez a videó, bebizonyította, hogy ők Hollywood legcukibb párja

Palvin Barbi neve ma már összefonódott a divatvilág legmagasabb szintjeivel: a magyar szépség nemcsak a Victoria’s Secret angyalaként vált világhírűvé, hanem számtalan luxusmárka arcaként is bizonyított. Párja, Dylan Sprouse pedig gyerekkora óta a reflektorfényben él, a Disney-csatornán futó Zack és Cody élete című sorozat tette őt és ikertestvérét globális tinibálvánnyá. A páros 2018 óta alkot egy párt, esküvőjük pedig az egyik leglátványosabb társasági esemény volt. Most Valentin-napon pedig egy közös kérdezz-felelek videó miatt kerültek a figyelem középpontjába, ahol humoros és őszinte pillanatokkal fűszerezve engedtek betekintést a magánéletükbe.

Palvin Barbi, Dylan Sprouse felesége elérte azt amiről sokan csak álmodnak (Fotó: archív)

Palvin Barbi és a vicces háttérkép története

A videó egyik legszórakoztatóbb pillanata az volt, amikor a telefonjaikról esett szó. Míg Dylan Sprouse büszkén mutatta meg, hogy az ő kijelzőjét imádott felesége, Barbi fotója díszíti, addig a modell háttérképe mindenkit meglepett. Kiderült ugyanis, hogy Barbi háttérképe nem a sármos férje, hanem egy tündéri kiskutya! Dylan tettetett sértődöttséggel reagált a felfedezésre, amin a nézők és maga Barbi is nagyot nevetett. Ez az apró, emberi mozzanat is jól mutatja, hogy kapcsolatuk mentes a megjátszott csillogástól, és a humor központi szerepet játszik a mindennapjaikban. Barbi persze gyorsan megvigasztalta párját, de a kiskutya maradt a képernyőn, ami az internet népe szerint csak még szimpatikusabbá teszi a modellt.

Tökéletes összhang a kamerák előtt

A videó további részében a pár egyfajta "kapcsolati kvízen" vett részt, ahol kiderült: szinte mindenre tudják a választ a másikkal kapcsolatban. Nemcsak a kedvenc ételeiket vagy a legrosszabb szokásaikat sorolták fel hiba nélkül, de olyan mélyen ismerik egymás gesztusait is, hogy egymást utánozva is zseniálisat alakítottak. Barbi tökéletesen hozta Dylan jellegzetes mozdulatait, Dylan pedig bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan néz a felesége, amikor éppen koncentrál vagy viccelődni támad kedve. Ez a fajta ráhangolódás csak olyan párokra jellemző, akik valóban rengeteg minőségi időt töltenek együtt, és nemcsak szerelmesek, hanem a legjobb barátok is.