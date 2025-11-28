Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Fény derült a titokra? Pocakos fotó került elő Palvin Barbiról

Dylan Sprouse
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 10:20
Palvin BarbaraVogue
Meglepő kép terjed az interneten a gyönyörű magyar modellről. Tényleg ilyen szépen kerekedik Palvin Barbi pocakja?
Bors
Palvin Barbi és Dylan Sprouse hét évvel ezelőtt jöttek össze, két éve pedig házasságot is kötöttek. Lehet, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett a kapcsolatuk?

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse
Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse is meglepődhetett a címlapfotón
Fotó: Roy Rochlin /  Getty Images

Palvin Barbit is meglephette a pocakos fotó

Egy rajongó valószínűleg nem bírt már addig várni, míg a páros bejelenti a családalapítást, ezért a mesterséges intelligencia segítségével ő maga kreált egy terhes Palvin Barbarás fotót. A megvalósítást azzal tette még zavarba ejtőbbé, hogy a kismama fotót egyből a Vogue címlapjára szerkesztette. Bár a fotót alaposan megtekintve látszik, hogy ez csupán a képzelet szüleménye, sokan bedőltek és gratuláltak a szerelmeseknek- szúrta ki a Ripost.

Palvin Barbara nehéz időszakon van túl. Nyáron a kórházból posztolt, őszintén vallott arról ugyanis, hogy endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni. Mindennek tudatában akadt olyan kommentelő, aki ízléstelennek tartotta a generált képet:

Remélem lehet gyermekük, és Barbara endometriózisa nem befolyásolta a termékenységét, mert másképp ez a kép nagyon szomorú.

 

