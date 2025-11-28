Fény derült a titokra? Pocakos fotó került elő Palvin Barbiról

Palvin Barbi és Dylan Sprouse hét évvel ezelőtt jöttek össze, két éve pedig házasságot is kötöttek. Lehet, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett a kapcsolatuk?

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse is meglepődhetett a címlapfotón

Fotó: Roy Rochlin / Getty Images

Palvin Barbit is meglephette a pocakos fotó

Egy rajongó valószínűleg nem bírt már addig várni, míg a páros bejelenti a családalapítást, ezért a mesterséges intelligencia segítségével ő maga kreált egy terhes Palvin Barbarás fotót. A megvalósítást azzal tette még zavarba ejtőbbé, hogy a kismama fotót egyből a Vogue címlapjára szerkesztette. Bár a fotót alaposan megtekintve látszik, hogy ez csupán a képzelet szüleménye, sokan bedőltek és gratuláltak a szerelmeseknek- szúrta ki a Ripost.

Palvin Barbara nehéz időszakon van túl. Nyáron a kórházból posztolt, őszintén vallott arról ugyanis, hogy endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni. Mindennek tudatában akadt olyan kommentelő, aki ízléstelennek tartotta a generált képet: