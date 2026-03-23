Milyen reményekkel vágnak a nagy kalandba az Exatlon Hungary Bajnokai?

Március 23-án érkezik a roppant népszerű Exatlon Hungary újabb évada, a start előtt a Bajnokok csapatának három ismert sportolója mesélte el a hot! magazinnak, mit várnak a műsortól.
Nem gondolkodott sokat a megkeresés után, mert a sport mindig az élete része volt. A realityre felkészült – tudja, mire vállalkozott. Látott korábbi évadokat, és bírni fogja, ha tíz ember alszik egy légtérben.
Edzőtáborban is alkalmazkodni kell. Szeretek egyedül is lenni, de már most úgy érzem, nagyon jó csapatunk lett. Ha súrlódások lesznek, megpróbáljuk orvosolni. Sok hónapot voltam már külföldön egyhuzamban. Igaz, most a családdal nem tudunk majd kommunikálni, ez nehéz lesz, de félretesszük, megpróbálunk a feladatra koncentrálni.
A férje biztatta, hogy vágjon bele, támogatja. Az úszóversenyeken mindig bal oldalról lépett fel a rajtkőre – lehet, hogy itt is kialakul valamilyen babonája, de ez más típusú verseny lesz. A sportolói mentalitásban bízik. Nincs olyan tárgy, amit feltétlenül vinne, de lehet, hogy a kispárna bekerül a bőröndbe. A karibi térségben még nem járt, a csapatból Kenderesi Tamást ismerte, de a többiekről is hallott már korábban.
Makacs vagyok, de jól tudok alkalmazkodni. Nem vagyok lobbanékony, nem szoktam elborulni. Ha valakinek van idegesítő szokása, és úgy érzem, hogy el kell mondanom, akkor megteszem, különben nem tudok jól aludni. Ami számít majd, az a mentális felkészültség, persze a fizikai mellett. Nem tudjuk, milyenek a pályák, mivel kell célba dobni, de a labdajátékosok talán némi előnyben lehetnek.
Van benne némi izgalom, mert az ismeretlennek vág neki. Nem tervezgetős és nem is stresszelős típus: ha utazik valahová, nagyjából aznap tudja meg, hogy pontosan hánykor és hová. Apró részletekkel nem szokott foglalkozni.
Olyan viszont még nem volt, hogy hosszú hetekig távol legyek a családtól, és ne kommunikáljak velük. Edzőtáborokban voltam három hetet, de remélem, ennél tovább benn maradok. Honvágy, hiányérzet biztos lesz bennem, de tudom, mi a dolgom.
Öt és fél éve van együtt a párjával, aki támogatta a döntésében, ahogy a családja is. Tudják, min ment keresztül; a műsor továbblendítheti, új utakat nyithat neki. Az élsportba való visszatérést megfontolja – egy év van még hátra az eltiltásból –, de most nem erre gondol. Lehet, hogy hónapokig nem látja a barátnőjét – számára ez a legnehezebb.
Nagyon sok embertípushoz tudok alkalmazkodni, ha van kedvem. De lehet, hogy nem mindig lesz kedvem, az viszont ad egy kis fűszert a műsornak, úgyhogy azt a részét is várom. Egyből nem teszem szóvá, de ha valami nagyon zavar, nem fogok csendben maradni, az biztos. Alapvetően arra kell gondolni, hogy egy csapat vagyunk, úgy kell működni, az lesz az elsődleges. A konfliktus pedig mindig érdekes egy tévénézőnek, de erre itt mindenki fel van készülve.
December óta házas az atléta; a férje azzal engedte el, hogy nyerje meg a versenyt. A kaland motiválja; úgy érzi, parasportolóként duplán kell bizonyítania. Tisztában van a képességeivel, a fogyatékossága miatt érzékenyebb a testtudata, tudja, hol vannak a határai.
A hitem a személyiségem alapját képezi. Ez egy lehetőség nekem, hogy a hangom messzebbre eljusson. A felépülésbe vetett reményt pedig soha nem adtam fel, gyerekként nem gondolkodik az ember ilyesmin, csak olyan szerettem volna olyan lenni, mint a többiek.
Tízévesen kapott sztrókot, a felépülés alatti időszakban végig ott volt mellette a családja, nem élte meg nehéznek. Serdülőkorban nehezebb volt elfogadnia magát, de a parasport nagyon segítette ebben a folyamatban.
Három fiútestvér mellett, nagycsaládban nőttem fel, rugalmas vagyok. Ha horkol valaki, az zavarni fog, mert jól aludni fontos. A babonákban nem hiszek, de szeretem, ha a versenynapon be van fonva a hajam. Amit biztosan elviszek magammal, az a kézzel írt naplóm és a szöges cipőm. A családdal pedig remélem, minél később találkozunk újra!
Az Exatlon Hungary ötödik évada március 23-án indul, a stáb és a játékosok kinn vannak pár napja, kikerült már az első izgalmas videó is. A korábbi szériák egyik szereplője a napokban súlyosan megsérült, kórházba is került.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.