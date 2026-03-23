Milyen reményekkel vágnak a nagy kalandba az Exatlon Hungary Bajnokai?

Március 23-án érkezik a roppant népszerű Exatlon Hungary újabb évada, a start előtt a Bajnokok csapatának három ismert sportolója mesélte el a hot! magazinnak, mit várnak a műsortól.

Indulás előtt az Exatlon Hungary bajnokai

Jakabos Zsuzsanna: Az Exatlon Hungaryben nagyon számít a mentális felkészültség

Nem gondolkodott sokat a megkeresés után, mert a sport mindig az élete része volt. A realityre felkészült – tudja, mire vállalkozott. Látott korábbi évadokat, és bírni fogja, ha tíz ember alszik egy légtérben.

Edzőtáborban is alkalmazkodni kell. Szeretek egyedül is lenni, de már most úgy érzem, nagyon jó csapatunk lett. Ha súrlódások lesznek, megpróbáljuk orvosolni. Sok hónapot voltam már külföldön egyhuzamban. Igaz, most a családdal nem tudunk majd kommunikálni, ez nehéz lesz, de félretesszük, megpróbálunk a feladatra koncentrálni.

A férje biztatta, hogy vágjon bele, támogatja. Az úszóversenyeken mindig bal oldalról lépett fel a rajtkőre – lehet, hogy itt is kialakul valamilyen babonája, de ez más típusú verseny lesz. A sportolói mentalitásban bízik. Nincs olyan tárgy, amit feltétlenül vinne, de lehet, hogy a kispárna bekerül a bőröndbe. A karibi térségben még nem járt, a csapatból Kenderesi Tamást ismerte, de a többiekről is hallott már korábban.

Makacs vagyok, de jól tudok alkalmazkodni. Nem vagyok lobbanékony, nem szoktam elborulni. Ha valakinek van idegesítő szokása, és úgy érzem, hogy el kell mondanom, akkor megteszem, különben nem tudok jól aludni. Ami számít majd, az a mentális felkészültség, persze a fizikai mellett. Nem tudjuk, milyenek a pályák, mivel kell célba dobni, de a labdajátékosok talán némi előnyben lehetnek.

Kenderesi Tamás: Nem fogok csendben maradni, az biztos

Van benne némi izgalom, mert az ismeretlennek vág neki. Nem tervezgetős és nem is stresszelős típus: ha utazik valahová, nagyjából aznap tudja meg, hogy pontosan hánykor és hová. Apró részletekkel nem szokott foglalkozni.

Olyan viszont még nem volt, hogy hosszú hetekig távol legyek a családtól, és ne kommunikáljak velük. Edzőtáborokban voltam három hetet, de remélem, ennél tovább benn maradok. Honvágy, hiányérzet biztos lesz bennem, de tudom, mi a dolgom.

Öt és fél éve van együtt a párjával, aki támogatta a döntésében, ahogy a családja is. Tudják, min ment keresztül; a műsor továbblendítheti, új utakat nyithat neki. Az élsportba való visszatérést megfontolja – egy év van még hátra az eltiltásból –, de most nem erre gondol. Lehet, hogy hónapokig nem látja a barátnőjét – számára ez a legnehezebb.