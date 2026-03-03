Ördög Nóra fehérneműben árulta el: szívesen villant

A TV2 folyton tündöklő sztárja, Ördög Nóra a nézők és a rajongók legnagyobb örömére szinte folyton képernyőn van, ráadásul sokszor egyszerre több műsorban is feltűnik. Közben családanyaként és üzletasszonyként is teljesít, egészen hihetetlen, hogy ennyi mindenre jut ideje – ráadásul a követőiről sem feledkezik meg.
Ördög Nóra most egy igazán figyelemfelkeltő poszttal jelentkezett, ugyanis olyan képeket rakott ki magáról, amiken fehérneműben láthatjuk őt – a látvány pedig a visszajelzések alapján egészen mámorító, hiszen a műsorvezető bomba formában van és szebb mint valaha.
Kényelem a ruha alatt, ami a legtöbb esetben láthatatlanul kísér a napjaimon. Bár speciel ezeket a színes darabokat szívesen meg is villantom🙃
Jól érzem magam bennük. Jól érzem magam a bőrömben. ❤️
– írta a szexi képekhez Ördög Nóra.
