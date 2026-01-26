Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
„Hihetetlen élmény volt” - Különleges helyen járt Ördög Nóra, a családját is magával vitte

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 20:30
Ördög Nóra nagyon merész volt.

Régóta nem volt már ilyen havas és hideg telünk, azt meg kell hagyni, így nem csoda, hogy a sztárok is kiélvezik ennek előnyeit. Ördög Nóra családjával különleges helyről jelentkezett be.

Ördög Nóra családjával a Balaton jegén élvezte ki a telet
Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Ördög Nóra a Balaton befagyott jegén lépdelt

Nem véletlenül van az a mondás, hogy „vékony jégen táncolsz”, Ördög Nóra és családja pontosan ezt is tette, de mindenki fellélegezhet, nem esett bajuk. A műsorvezető közösségi oldalán jelentkezett be a Balaton befagyott jegéről. Családjával láthatóan élvezték a természetes jégpályát, némelyikük lábán még korcsolyát is felfedezni.

Bár a jégtakaró már olvad, merészségük nem látott határokat, úgy suhantak az áttetsző természeti csodán. Nem mellesleg még kiskutyusukat is vitték magukkal, ő sem maradhatott ki  a mókából. Ördög Nóra azért figyelmeztette követőit, hogy a jég már nem biztonságos.

Sajnos már nem biztonságos... Hihetetlen élmény volt így látni a Balatont!

- írta fotósorozatához.

Egyik követője is merésznek nevezte Nóráék vállalkozását: Fuuuu de bátrak voltatok, látszik hogy már olvad… szuper képek!- jegyezte meg.

A gyönyörűséges képeket mutatjuk is:

 

